MEDIASET – CANALE 5 * “DENTRO LA NOTIZIA” – 1/9: «GIANLUIGI NUZZI TORNA IN TV CON UN PROGRAMMA DI APPROFONDIMENTO,» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

11.45 - sabato 30 agosto 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
///

Da lunedì 1° settembre 2025, Canale 5 arricchisce il proprio palinsesto pomeridiano con “Dentro la notizia”, il nuovo appuntamento quotidiano condotto da Gianluigi Nuzzi, in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.45.

Il nuovo programma Videonews si propone di offrire al pubblico un’informazione puntuale, rigorosa e coinvolgente, con approfondimenti su cronaca e attualità. L’obiettivo, descritto dal nome stesso della trasmissione, è quello di portare il telespettatore dentro le notizie e i fatti principali, giorno dopo giorno, cercando di fare chiarezza e di restituire una comprensione più completa della realtà.

Grazie a interviste esclusive, testimonianze e al lavoro sul campo di inviati ed esperti, “Dentro la notizia” offrirà uno sguardo completo che spazia dalla cronaca nera ai fenomeni sociali, dalle truffe ai reati informatici, fino a storie di rinascita e positività.

“Dentro la notizia” conferma l’impegno di Mediaset a presidiare l’informazione con prodotti di qualità, capaci non solo di intrattenere, ma anche di fornire un’attenta analisi della realtà ai telespettatori.

*

*

