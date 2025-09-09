MEDIASET – CANALE 5 * “DENTRO LA NOTIZIA” – 09/09: «FERDINANDA AGGREDITA DALL’EX MARITO, LA TESTIMONIANZA CHOC A NUZZI, ‘VOLEVA FARMELA PAGARE’» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

17.31 - martedì 9 settembre 2025

A “DENTRO LA NOTIZIA” PARLA FERDINANDA, LA BARISTA ACCOLTELLATA A MAROSTICA SUL POSTO DI LAVORO DALL’EX MARITO

«Era ossessionato da me, non si è mai rassegnato alla separazione. Mio figlio l’ha denunciato perché non ne poteva più»

«Ringrazio la signora Roberta, senza di lei non so dove sarei ora. Ha rischiato, il mio ex marito le diceva di togliersi, sennò l’avrebbe ammazzata»

«Mi sento miracolata ma ora voglio giustizia»

Oggi, martedì 9 settembre, nella puntata di “Dentro la notizia”, condotto da Gianluigi Nuzzi (in onda su Canale 5, dal lunedì al venerdì alle ore 16.45) le ultime novità su Ferdinanda, la barista di Marostica (Vicenza) accoltellata sul luogo di lavoro dall’ex marito.

Durante la trasmissione è intervenuta la donna, raccontando per la prima volta l’aggressione subita da parte dell’ex marito: «Stavo conteggiando i soldi in cassa del bar, improvvisamente l’ho visto avvicinarsi al bancone e ho visto che dai pantaloni gli usciva il coltello e dopo si è avventato su di me. Ho messo le braccia in avanti d’istinto e volevo scappare nell’altra sala dove potevano aiutarmi le altre persone che stavano giocando. Mentre stavo andando di là mi ha preso per i capelli e per terra mi ha accoltellato al viso. Posso dire che mi sento miracolata, posso solo ringraziare la signora Roberta che mi ha aiutato perché senza di lei non so dove sarei ora».

Su Roberta, la donna intervenuta per salvarla, Ferdinanda dice: «Ha tentato di proteggermi, mi ha messo dietro di lei, mi ha nascosto dietro le macchine e si è messa davanti a me quando ha visto che ero tutta insanguinata e che non stavo bene. Mi ha protetto dall’inizio. Roberta ha rischiato. Lui le diceva di togliersi che sennà l’avrebbe ammazzata. Lei gli ha parlato ed è riuscita a calmarlo, è stata brava in questo».

Alla domanda se lei nel momento dell’aggressione chiedesse aiuto anche alle altre persone presenti, la donna spiega: «Assolutamente, ero accasciata a terra che imploravo aiuto».

Ferdinanda racconta poi le violenze che subiva da anni: «Sono più di dieci anni che andavamo avanti così. Ho fatto tante denunce, è stato anche arrestato, è uscito e ha continuato a importunarmi. È un’ossessione, non si è mai rassegnato alla separazione. Non ho mai voluto un euro da lui, volevo solo che mi lasciasse in pace. Mi ha tirato anche dell’acqua bollente addosso. Mio figlio ha denunciato direttamente il padre perché non ne poteva più di vedere come mi trattava. Lui non ha mai accettato che l’avessi lasciato, era ossessionato e voleva farmela pagare. Dopo il carcere lui ha avuto gli arresti domiciliari e mi ha scritto che voleva vedermi. Dopo che ha finito gli arresti domiciliari ha continuato a importunarmi. È venuto qui, ha minacciato i miei genitori dicendo che ce l’avrebbe fatta pagare».

Infine, su cosa chiede ora allo Stato, la donna chiosa: «Voglio giustizia per me e per tutte le altre donne a cui dico di denunciare, di avere il coraggio».

