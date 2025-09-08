MEDIASET – CANALE 5 * “DENTRO LA NOTIZIA” – 08/09: «BARISTA ACCOLTELLATA DALL’EX MARITO A MAROSTICA» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

18.02 - lunedì 8 settembre 2025

A “DENTRO LA NOTIZIA” IL CASO DELLA BARISTA ACCOLTELLATA A MAROSTICA SUL POSTO DI LAVORO DALL’EX MARITO

PARLA LA MAMMA DELLA 42ENNE:

«Le nostre denunce sono state inascoltate. Ha sfregiato mia figlia, non si può più andare avanti così»

«Lo Stato difenda le donne, mia figlia viveva con la paura»

Oggi, lunedì 8 settembre, nella puntata di “Dentro la notizia”, condotto da Gianluigi Nuzzi (in onda su Canale 5, dal lunedì al venerdì alle ore 16.45) le ultime novità sul caso della barista di Marostica (Vicenza) accoltellata sul luogo di lavoro dall’ex marito.

Durante la trasmissione è intervenuta la madre della 42enne.

«Non è la prima volta che lui l’agg redisce e la massacra. Due anni fa le ha rovinato il viso con l’acqua bollente, ha fatto tre mesi di carcere e dopo è uscito. Poi dopo ogni 3-4 mesi ha continuato a importunarla. Abbiamo fatto denunce su denunce e adesso ha fatto l’ultima e me l’ha sfregiata. Se non fosse intervenuta l’altra signora mia figlia sarebbe morta. Mia figlia dev’essere difesa e questa persona dev’essere allontanata. Mia figlia ha il corpo pieno di lividi. In che mondo stiamo vivendo? Lui si chiama Gaetano e deve passare quello che deve passare. Non era la prima volta che veniva aggredita, ma gli avvocati hanno tutte le carte delle denunce e delle prognosi mediche».

Sua figlia viveva braccata?

«Sì, aveva paura. Ogni volta che veniva a lavorare si guardava intorno. E sa quante volte siamo venuti a prenderla di notte al lavoro? Lei voleva solo essere lasciata in pace ma purtroppo non è successo».

Che effetto le fa sapere che è stata salvata da un’altra donna con gli uomini che erano lì che hanno girato le spalle?

«E’ anche una persona di una certa età che si è messa in mezzo. Più minuta fisicamente, lei ha avuto il coraggio di mettersi davanti a lui, altrimenti mia figlia non sarebbe viva. Questa è la gente oggi, io sarei intervenuta per qualsiasi persona. È andata così ma l’importante è che lui sia dentro e che mia figlia stia bene».

Le vostre denunce non venivano ascoltate?

«La maggior parte non venivano ascoltate. I provvedimenti sono stati presi solo quando è uscito dal carcere, gli hanno dato l’allontanamento ma lui continuava a venire. È venuto anche fuori dal cancello di casa mezzo ubriaco, a minacciare».

Come sta adesso sua figlia?

«Ha delle cicatrici, un braccio ingessato, ha lividi e punti su tutto il corpo e da un occhio non ci vede più. Spero recuperi la vista. Ha paura e continua a rivedersi la scena davanti agli occhi».

Cosa vorrebbe adesso per sua figlia e per tutte le donne che sono in pericolo?

«Che la legge aiuti e difenda le donne. Lo Stato dev’essere più presente perché così non si può più andare avanti. Queste persone non hanno paura di niente».

Cosa hanno detto i suoi nipoti?

«Hanno visto la faccia della mamma e continuano a piangere. Hanno già vissuto le violenze da parte del loro padre ma non si aspettavano una scena del genere».

Cologno Monzese, 8 settembre 2025

