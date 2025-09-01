MEDIASET – CANALE 5 * “DENTRO LA NOTIZIA” – 01/09: «NUZZI INDAGA SUI CASI DI FEMMINICIDIO, GRUPPI SESSISTI E STORIE DI CRONACA NERA» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

12.26 - lunedì 1 settembre 2025

Oggi, lunedì 1° settembre 2025, al via “Dentro la notizia”, il nuovo appuntamento quotidiano con l’informazione condotto da Gianluigi Nuzzi, in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.45.

Tanti i temi che verranno affrontati nella prima puntata: grazie a una testimonianza inedita, un approfondimento sul gruppo sessista di Facebook “Mia Moglie” e sui casi analoghi che stanno emergendo in questi giorni e che coinvolgono un grandissimo numero di donne in tutta Italia. Nuovi documenti sull’omicidio di Cecilia De Astis, la sessantunenne travolta e uccisa a Milano da quattro minorenni alla guida di un’auto rubata. Ospiti – per la prima volta in diretta in televisione – i genitori di Stefano Argentino, il ragazzo che dopo aver ucciso la sua compagna di università Sara Campanella si è tolto la vita nel carcere messinese di Gazzi. E ancora, il giallo di Pierina Paganelli: torna a parlare Valeria Bartolucci.

Tra gli ospiti che accompagneranno Gianluigi Nuzzi: la psicologa clinica e forense e criminologa Gabriella Marano, Don Domenico Cambareri, l’avvocato Annamaria Bernardini de Pace e il giornalista Giovanni Terzi.

