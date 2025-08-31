Popular tags: featured 20
Popular tags: featured 20
Popular tags: featured 20
News immediate,
non mediate!

Diretta video Opinione H24: Viabilità Trento

Categoria news:
TV - RADIO - WEB - PRESS

MEDIASET – CANALE 5 * “CORNETTO BATTITI LIVE COMPILATION” – 01/09: «BLASI E ALVIN CONDUCONO LO SHOW MUSICALE, ACHILLE LAURO E FEDEZ TRA GLI OSPITI» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

 Scritto da
E-mail Stampa
Facebook Twitter LinkedIn
12.15 - domenica 31 agosto 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
///

APPUNTAMENTO SPECIALE CON

“CORNETTO BATTITI LIVE COMPILATION”

CONDUCONO
ILARY BLASI E ALVIN
CON
NICOLÒ DE DEVITIIS

TRA GLI OSPITI DELLA PUNTATA:
ACHILLE LAURO, ANNALISA, OLLY, NEGRAMARO,
ALFA, GIGI D’ALESSIO, FEDEZ E IRAMA

LUNEDÌ 1° SETTEMBRE IN PRIMA SERATA

Lunedì 1° settembre, in prima serata su Canale 5, appuntamento speciale con “Cornetto Battiti Live Compilation”, il festival musicale più amato dell’estate italiana condotto da Ilary Blasi e Alvin, con Nicolò De Devitiis.

Dal suggestivo palco sul mare della piazza di Molfetta, il programma offrirà ai telespettatori la migliore musica del panorama italiano ed internazionale.

Nel corso della serata si alterneranno: Achille Lauro, Annalisa, Olly, Negramaro, Alfa, Gigi D’Alessio, Fedez, Irama, Alessandra Amoroso, Serena Brancale, Clara, The Kolors, Tananai, Boomdabash, Loredana Bertè, Anna, Francesco Gabbani, Sal Da Vinci, Cristiano Malgioglio, Fabio Rovazzi, Noemi, Rocco Hunt, Coez, Coma_Cose, Emis Killa, Luchè, Lorella Cuccarini con Riki, Rkomi, Capo Plaza, Gabry Ponte, Fred De Palma, Gaia e TrigNO.

Ad accompagnare gli artisti, il corpo di ballo formato anche dagli allievi del talent show “Amici”.

La regia della kermesse è affidata a Luigi Antonini.

*

MEDIASET * VEDI PROGRAMMI TV IN DIRETTA VIDEO / STREAMING
(CLICCA QUI)

*

MEDIASET * RIVEDI PROGRAMMI TV ON DEMAND / STREAMING
(CLICCA QUI)

Categoria news:
TV - RADIO - WEB - PRESS

Per donare ora, clicca qui



© RIPRODUZIONE RISERVATA
DELLA FONTE TITOLARE DELLA NOTIZIA E/O COMUNICATO STAMPA

È consentito a terzi (ed a testate giornalistiche) l’utilizzo integrale o parziale del presente contenuto, ma con l’obbligo di Legge di citare la fonte: “Agenzia giornalistica Opinione”.
È comunque sempre vietata la riproduzione delle immagini.

Articoli correlati

I commenti sono chiusi.