MEDIASET – CANALE 5 * “CORNETTO BATTITI LIVE COMPILATION” – 01/09: «BLASI E ALVIN CONDUCONO LO SHOW MUSICALE, ACHILLE LAURO E FEDEZ TRA GLI OSPITI» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

APPUNTAMENTO SPECIALE CON
“CORNETTO BATTITI LIVE COMPILATION”
CONDUCONO
ILARY BLASI E ALVIN
CON
NICOLÒ DE DEVITIIS
TRA GLI OSPITI DELLA PUNTATA:
ACHILLE LAURO, ANNALISA, OLLY, NEGRAMARO,
ALFA, GIGI D’ALESSIO, FEDEZ E IRAMA
LUNEDÌ 1° SETTEMBRE IN PRIMA SERATA
Lunedì 1° settembre, in prima serata su Canale 5, appuntamento speciale con “Cornetto Battiti Live Compilation”, il festival musicale più amato dell’estate italiana condotto da Ilary Blasi e Alvin, con Nicolò De Devitiis.
Dal suggestivo palco sul mare della piazza di Molfetta, il programma offrirà ai telespettatori la migliore musica del panorama italiano ed internazionale.
Nel corso della serata si alterneranno: Achille Lauro, Annalisa, Olly, Negramaro, Alfa, Gigi D’Alessio, Fedez, Irama, Alessandra Amoroso, Serena Brancale, Clara, The Kolors, Tananai, Boomdabash, Loredana Bertè, Anna, Francesco Gabbani, Sal Da Vinci, Cristiano Malgioglio, Fabio Rovazzi, Noemi, Rocco Hunt, Coez, Coma_Cose, Emis Killa, Luchè, Lorella Cuccarini con Riki, Rkomi, Capo Plaza, Gabry Ponte, Fred De Palma, Gaia e TrigNO.
Ad accompagnare gli artisti, il corpo di ballo formato anche dagli allievi del talent show “Amici”.
La regia della kermesse è affidata a Luigi Antonini.
