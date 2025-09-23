MEDIASET – CANALE 5 * “COPPA ITALIA” – 23/09: «NUOVO STADIO DI MILANO, SCARONI ANNUNCIA L’ARRIVO, FOSTER FIRMA IL PROGETTO» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

21.01 - martedì 23 settembre 2025

COPPA ITALIA – 16ESIMI DI FINALE

PAOLO SCARONI:

“NUOVO STADIO? SONO FIDUCIOSO”

Martedì 23 settembre 2025, nel pre-partita della sfida valida per i 16esimi di finale di Coppa Italia “Milan-Lecce”, il presidente del Milan Paolo Scaroni ha dichiarato in esclusiva a Mediaset:

“Il nuovo stadio? È un tema di cui mi occupo da molti anni, almeno 4-5 anni. Mi sembra che siamo in dirittura d’arrivo e sono fiducioso che arriveremo alla meta. Sono fiducioso perché alla fine abbiamo bisogno di un nuovo stadio per il Milan, per l’Inter, per Milano, per le competizioni internazionali e non riesco ad immaginare che Milano non abbia uno stadio dove possiamo avere le coppe, possiamo avere le nazionali e tutto quello che ci viene richiesto dalla Uefa, oltre naturalmente al Milan e all’Inter. Naturalmente io ho sempre detto che voglio fare a Milano lo stadio più bello d’Europa e lo ripeto anche oggi. Vogliamo avere uno stadio stupendo e abbiamo scelto il meglio dell’architettura internazionale. Foster e Manica sono dei grandi architetti, Foster probabilmente è la stella dell’architettura mondiale, e si sono già cimentati negli stadi. Foster è il responsabile del nuovo Wembley, tempio del calcio, dopo aver abbattuto il vecchio Wembley e averne fatto un meraviglioso stadio. Vogliamo qui fare la stessa cosa. Grande ottimismo e grande fiducia nella politica, sarà il Consiglio Comunale che dovrà varare l’operazione nei prossimi giorni”.

