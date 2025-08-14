MEDIASET – CANALE 5 * “COPPA ITALIA” – 15/08: «CALCIO IN TV, MONICA BERTINI CONDUCE IN STUDIO CON PAZZINI, VIVIANO E COSMI, GRANDI MATCH IN ESCLUSIVA» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

12.55 - giovedì 14 agosto 2025

COPPA ITALIA 2025/2026:

IN ESCLUSIVA ASSOLUTA TUTTI I MATCH

DA VENERDÌ 15 A LUNEDÌ 18 AGOSTO

I 32ESIMI DI FINALE SU CANALE 5, ITALIA 1 E SUL 20

Tre nuovi acquisti per la squadra di SportMediaset:

Giampaolo Pazzini, Emiliano Viviano e Serse Cosmi

Il grande calcio in esclusiva assoluta torna su Mediaset che anche per le prossime due stagioni, fino al 2027, si è assicurata i diritti della Coppa Italia. Tutte le partite dell’edizione 2025/2026 saranno trasmesse in esclusiva in chiaro sulle reti Mediaset e in live streaming su Mediaset Infinity e sportmediaset.it.

Si comincia venerdì 15 agosto con i 32esimi di finale che si giocheranno fino a lunedì 18 agosto: sedici match concentrati in quattro giorni, tutti visibili in esclusiva in chiaro su Canale 5, Italia 1 e sul 20, oltre che in streaming su Mediaset Infinity e sportmediaset.it.

E per analizzare tutti i match di Coppa Italia e i temi più importante dell’attualità calcistica, in questa stagione, la squadra dei talent di SportMediaset si arricchisce di tre fuoriclasse: i due ex giocatori Giampaolo Pazzini ed Emiliano Viviano e l’allenatore Serse Cosmi.

Di seguito, il dettaglio del programma dei 32esimi:

VENERDÌ 15 AGOSTO ore rete telecronaca

Empoli-Reggiana 18.00 20 Raffaele Pappadà

Sassuolo-Catanzaro 18.30 Italia 1 Riccardo Trevisani e Giancarlo Camolese

Lecce-Juve Stabia 20.45 20 Federico Mastria

Genoa-Vicenza 21.15 Italia 1 Massimo Callegari e Massimo Paganin

Su Italia 1, studio condotto da Monica Bertini con Mino Taveri, Serse Cosmi, Alessio Tacchinardi e Andrea De Marco

SABATO 16 AGOSTO ore rete telecronaca

Venezia-Mantova 18.00 20 Fabrizio Ferrero

Como-Sudtirol 18.30 Italia 1 Massimo Callegari e Massimo Paganin

Cagliari- Virtus Entella 20.45 20 Roberto Ciarapica

Cremonese-Palermo 21.15 Italia 1 Riccardo Trevisani e Simone Tiribocchi

Su Italia 1, studio condotto da Monica Bertini con Mino Taveri, Serse Cosmi, Giuseppe Incocciati e Andrea De Marco

DOMENICA 17 AGOSTO ore rete telecronaca

Monza-Frosinone 18.00 20 Raffaele Pappadà

Parma-Pescara 18.30 Italia1 Riccardo Trevisani e Roberto Cravero

Cesena-Pisa 20.45 20 Giovanni Marrucci

Milan-Bari 21.15 Canale 5 Massimo Callegari e Massimo Paganin

Su Canale 5, studio condotto da Monica Bertini, con Federica Zille, Emiliano Viviano, Cristian Panucci e Graziano Cesari

LUNEDÌ 18 AGOSTO ore rete telecronaca

Audace Cerignola-Verona 18.00 20 Giovanni Marrucci

Spezia-Sampdoria 18.30 Italia 1 Massimo Callegari e Simone Tiribocchi

Udinese-Carrarese 20.45 20 Raffaele Pappadà

Torino-Modena 21.15 Italia 1 Riccardo Trevisani e Roberto Cravero

Su Italia 1, studio condotto da Monica Bertini con Emiliano Viviano, Alessio Tacchinardi, Sandro Sabatini e Graziano Cesari

