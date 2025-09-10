MEDIASET – CANALE 5 * “CONCERTO EVENTO DI ELISA” – 11/09: «PER LA PRIMA VOLTA SUL PALCO DELLO STADIO SAN SIRO» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
IN ESCLUSIVA SU CANALE 5
IL CONCERTO EVENTO
DI
ELISA
PER LA PRIMA VOLTA SUL PALCO DELLO STADIO SAN SIRO
OSPITI DEL LIVE:
LUCIANO LIGABUE, GIULIANO SANGIORGI, DARDUST
E ALTRE SORPRESE
GIOVEDI’ 11 SETTEMBRE, IN PRIMA SERATA
Giovedì 11 settembre, in prima serata su Canale 5 il concerto evento di Elisa, per la prima volta sul palco dello Stadio San Siro di Milano.
Il live è una grande festa, un viaggio che abbraccia tutto il suo percorso: gli esordi internazionali, la svolta italiana, le sperimentazioni sonore e l’impegno sociale sempre più marcato.
A rendere l’evento ancora più unico momenti di pura connessione musicale pensati ad hoc per questa serata con ospiti d’eccezione come Luciano Ligabue, Giuliano Sangiorgi, Dardust e altre sorprese.
E poi la scenografia: poetica e immersiva. Un impianto visivo pensato come estensione del suo immaginario, dove luci, proiezioni e installazioni si intrecceranno per creare un racconto multisensoriale.
L’evento segna non solo il traguardo artistico della cantante ma anche una dichiarazione d’intenti: fare musica su larga scala rispettando il nostro Pianeta. Cuore dell’evento, infatti, l’equilibrio tra spettacolo e consapevolezza ambientale: produzione a impatto ridotto, materiali riciclabili, energia pulita e una campagna di sensibilizzazione promossa insieme a diverse realtà green.
L’evento è prodotto da FriendsTv in collaborazione con Double Trouble Club. La regia è affidata a Luigi Antonini.

