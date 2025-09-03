MEDIASET – CANALE 5 * “CONCERTO” – 04/09: «ALESSANDRA AMOROSO ALLE TERME DI CARACALLA, UN LIVE CON FIORELLA MANNOIA E PANARIELLO» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

11.46 - mercoledì 3 settembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

IN ESCLUSIVA SU CANALE 5

IL CONCERTO EVENTO

DI

ALESSANDRA AMOROSO

DALLA SPLENDIDA CORNICE DELLE

TERME DI CARACALLA

GIOVEDI’ 4 SETTEMBRE, IN PRIMA SERATA

OSPITI DEL LIVE: ANNALISA, FIORELLA MANNOIA,

GIGI D’ALESSIO, SERENA BRANCALE, BIGMAMA

e

GIORGIO PANARIELLO

Giovedì 4 settembre 2025, in prima serata su Canale 5 il concerto evento di Alessandra Amoroso dalla splendida cornice delle Terme di Caracalla.

Una serata speciale in cui l’artista porta sul palco la sua energia e l’emozione dei suoi più grandi successi e del suo ultimo album “Io non Sarei”.

Ospiti speciali del live: Annalisa, Fiorella Mannoia, Gigi D’Alessio, Serena Brancale, BigMama e Giorgio Panariello.

L’evento è prodotto da FriendsTV. La regia è affidata a Cristiano D’Alisera.

