MEDIASET – CANALE 5 * “CONCERTO” – 04/09: «ALESSANDRA AMOROSO ALLE TERME DI CARACALLA, UN LIVE CON FIORELLA MANNOIA E PANARIELLO» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
///
IN ESCLUSIVA SU CANALE 5
IL CONCERTO EVENTO
DI
ALESSANDRA AMOROSO
DALLA SPLENDIDA CORNICE DELLE
TERME DI CARACALLA
GIOVEDI’ 4 SETTEMBRE, IN PRIMA SERATA
OSPITI DEL LIVE: ANNALISA, FIORELLA MANNOIA,
GIGI D’ALESSIO, SERENA BRANCALE, BIGMAMA
e
GIORGIO PANARIELLO
Giovedì 4 settembre 2025, in prima serata su Canale 5 il concerto evento di Alessandra Amoroso dalla splendida cornice delle Terme di Caracalla.
Una serata speciale in cui l’artista porta sul palco la sua energia e l’emozione dei suoi più grandi successi e del suo ultimo album “Io non Sarei”.
Ospiti speciali del live: Annalisa, Fiorella Mannoia, Gigi D’Alessio, Serena Brancale, BigMama e Giorgio Panariello.
L’evento è prodotto da FriendsTV. La regia è affidata a Cristiano D’Alisera.
*
MEDIASET * VEDI PROGRAMMI TV IN DIRETTA VIDEO / STREAMING
(CLICCA QUI)
*
MEDIASET * RIVEDI PROGRAMMI TV ON DEMAND / STREAMING
(CLICCA QUI)