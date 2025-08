MEDIASET – CANALE 5 * “CIAK JUNIOR” – 03/08: «STUDENTI IN TV PER RACCONTARE NATURA E BULLISMO, TRE CORTI DA NON PERDERE» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

12.35 - venerdì 1 agosto 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

DAL 3 AGOSTO ALLE ORE 8:50 SU CANALE 5

AL VIA LA 33ESIMA EDIZIONE DI

“CIAK JUNIOR”

Al centro del primo appuntamento, il rispetto per la natura e la lotta al bullismo

Dal 3 agosto, alle ore 8:50, ogni domenica, per tre appuntamenti, su Canale 5, torna “Ciak Junior”, il progetto internazionale giunto alla 33esima edizione di cortometraggi scritti e interpretati dai ragazzi per i ragazzi, per far conoscere loro come nasce un prodotto audiovisivo.

Ogni anno Ciak Junior coinvolge migliaia di studenti di scuole medie e superiori di ogni parte del mondo. I ragazzi, supervisionati dai fratelli Francesco e Sergio Manfio – ideatori del progetto e, rispettivamente, produttore esecutivo e regista – prendono parte a tutte le fasi produttive del corto: dalla scrittura del soggetto alla recitazione, fino alle riprese.

Gli argomenti sono i più svariati e offrono una panoramica di quello che sta più a cuore, preoccupa, diverte, i giovani. I corti dell’edizione raccontano il rapporto di responsabilità tra uomo e natura, la lotta al bullismo e alla violenza sociale amplificata dai social media, il coraggio della resistenza antifascista nella storia e le difficoltà interiori legate alla depressione, all’introversione e alla ricerca della propria identità.

Al centro del primo appuntamento, due cortometraggi:

* Il processo della Natura, girato con gli studenti del Liceo Artistico “Novalis Open School” di Gussago (BS), affronta il tema ambientale ribaltando la prospettiva: è la Natura a giudicare l’uomo per i danni e lo sfruttamento che subisce quotidianamente.

* Pensieri di carta, realizzato dagli studenti della Scuola Secondaria di 2° grado “Michelangelo” di Jesolo (VE), racconta la reazione intelligente di una ragazza vittima di bullismo, toccando il tema della violenza in classe e dell’uso scorretto dei social.

