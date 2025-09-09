LA5 – “CAMBIO CASA, CAMBIO VITA!” * 10/09: «GRANDE RITORNO DI ANDREA CASTRIGNANO» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

14.15 - martedì 9 settembre 2025

Grande ritorno, su LA5, dell’interior designer Andrea Castrignano e del suo Cambio Casa, Cambio Vita! Format al 100% italiano nato nel 2011 per la rete tematica Mediaset rivolta al pubblico femminile, Cambio Casa, Cambio Vita è stato il precursore di tanti programmi dedicati a case & affini.

Da mercoledì 10 settembre, in seconda serata, Cambio Casa, Cambio Vita! torna quindi a offrire il suo particolare punto di vista, che lo distingue da altre offerte televisive: non acquisti wanna-by economicamente impegnativi, ma reali lavori di ristrutturazione, grazie ai quali appartamenti un po’ fané trovano nuova vivacità, regalando un’atmosfera più adatta allo stile del proprietario di casa. Talvolta bastano piccoli accorgimenti, in altri casi sono necessari lavori più importanti: resta sempre essenziale usare correttamente le luci e modulare i colori, a seconda degli spazi.

Ma – soprattutto – è importante essere affiancati da un esperto: Castrignano, dopo aver assimilato negli Stati Uniti una visione anglosassone della decorazione di interni ispirata alla progettazione chiavi in mano, nel 1997, a Milano, apre uno studio di architettura e interior design nel quale combina progettazione e consulenza. Molto seguito sui social, Castrignano collabora con numerose aziende, ideando e progettando collezioni esclusive, di cui segue realizzazione e produzione. Suoi progetti sono stati pubblicati da AD, Elle Decor, Interni Magazine.

