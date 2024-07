ITALIA 1 – “LE IENE – SPECIALE INSIDE“ * «“NOI SIAMO QUELLO CHE MANGIAMO”, L’INCHIESTA DI MATTEO VIVIANI (30/7) »

15.18 - lunedì 29 luglio 2024

Domani, martedì 30 luglio, in prima serata, su Italia 1, ottavo appuntamento estivo con “Le Iene presentano: Inside” dal titolo ‘Noi siamo quello che mangiamo’, l’inchiesta di Matteo Viviani e Riccardo Festinese dedicata al mondo dell’alimentazione.

Il business dell’industria alimentare è uno dei più redditizi al mondo. Ma cosa comporta? Cosa c’è davvero in quello che mangiamo? Duecento anni fa il filosofo Ludwig Feuerbach sosteneva la tesi secondo cui ciò che introduciamo nel nostro corpo influenzerebbe non solo il nostro organismo, ma anche gli aspetti psicologici, emotivi e sociali di quello che siamo.

Viviamo tempi nei quali è sempre più difficile trovare cibo di qualità, cibo che in massima parte è contagiato dai pesticidi. Quello etichettato come biologico, invece, risulta spesso troppo costoso. Dobbiamo imparare a saper scegliere, quindi informarci per avere quel minimo di conoscenza sui cibi che ci permetta di distinguere, selezionare e scegliere un prodotto piuttosto che un altro. È questa la nostra arma più potente. Scegliendo possiamo influire su qualsiasi strategia industriale, su ogni aspetto del cibo, perché se un prodotto non si vende non viene più messo sul mercato.

L’inchiesta di Matteo Viviani, attraverso le testimonianze di esperti del settore, si pone l’obiettivo di renderci più consapevoli delle nostre scelte alimentari.