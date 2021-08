ITALIA 1 – “ LE IENE “ * PATRICK ZAKI: « LA RISPOSTA NEGATIVA DELLE ISTITUZIONI EGIZIANE ALLA REALIZZAZIONE DI UN REPORTAGE CHE RACCONTA LA SUA VICENDA »

Su Iene.it la news riguardante la risposta negativa, arrivata poche ore fa, dalle Istituzioni egiziane alla realizzazione di un reportage de “Le Iene” a cura di Gaston Zama, per raccontare la vicenda di Patrick Zaki. L’ambasciata italiana al Cairo ha infatti comunicato all’autore che da parte egiziana non avrebbero rilasciato alcuna autorizzazione e nessun accredito per realizzare un reportage in Egitto sulla vicenda. Questo quanto riferito: “…

Da parte egiziana ci hanno comunicato letteralmente che lei (Gaston Zama) non può venire in Egitto a fare un reportage sul caso Zaki”. E “…Della questione se ne sta occupando la magistratura egiziana e al momento non è stata emessa ancora sentenza”. Concludendo con “Dopo la chiusura del caso e l’emissione della sentenza potremo fare nuovamente richiesta”.

