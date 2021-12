ITALIA 1 – “ LE IENE“ * « MARTEDÌ 21 DICEMBRE, QUALE RAGAZZA AFFIANCHERÀ NICOLA SAVINO E LA GIALAPPA’S BAND? »

19:18 - 20/12/2021

Quale ragazza affiancherà Nicola Savino e la Gialappa’s Band alla conduzione del programma? Domani, martedì 21 dicembre, in prima serata su Italia 1, ultimo appuntamento del 2021 con “Le Iene”..

Tra gli argomenti della puntata:

Antonino Monteleone torna a parlare della misteriosa morte di David Rossi, il manager della Banca Monte dei Paschi, precipitato il 6 marzo 2013 da una finestra del suo ufficio in centro a Siena. Nei giorni scorsi il colonnello Pasquale Aglieco, ex comandante provinciale dei carabinieri di Siena, davanti alla commissione parlamentare istituita sul caso, ha dichiarato che i P.M. Nastasi, Marini e Natalini sarebbero entrati nell’ufficio di Rossi prima della polizia scientifica e avrebbero toccato il suo pc, rovesciato il contenuto del cestino sulla scrivania, chiuso la finestra e risposto al cellulare di Rossi, tutto senza utilizzare i guanti e inquinando la scena di un ipotetico crimine. I P.M. menzionati da Aglieco, da parte loro, negano le sue tesi e contestano la presenza di Aglieco in quella stanza. Ad ogni modo, la Procura di Genova sarebbe in procinto di aprire un nuovo fascicolo: potrebbero essere ipotizzati i reati di favoreggiamento, omissione d’atti d’ufficio e falso. La Iena ripercorrerà i punti ancora oscuri della vicenda.

Inoltre, sempre la Iena Monteleone si interroga sul futuro della presidenza della Repubblica a poco meno di un mese dalle votazioni parlamentari. L’inviato incontra sei esponenti di spicco della politica italiana: Pierluigi Bersani, Pierferdinando Casini, Massimo D’Alema, Giorgia Meloni, Matteo Renzi, Matteo Salvini e a loro chiede una previsione su chi sarà il prossimo occupante del Colle. I politici non si sbilanciano sulla corsa al Quirinale. Monteleone così prova a tradurre dal “politichese” svelando ironicamente quello che loro potrebbero davvero pensare ma non dicono.

Amedeo Goria è la vittima dello scherzo de Le Iene. Complice di Nicolò De Devitiis è Vera Miales, la fidanzata 36enne del giornalista sportivo ed ex concorrente del Grande Fratello. Goria, per dimostrare che il loro è vero amore, verrà messo davanti a tre prove: come vive la concorrenza di un giovane prestante che insidia la sua fidanzata? Come risponde alle malelingue? Cosa è disposto a fare per amore?

Nel corso della puntata spazio all’ultimo capitolo de “Il viaggio di Camilla: la storia di una ragazza in lotta con se stessa che vuole tornare a sperare”. Matteo Viviani e Riccardo Spagnoli hanno raccontato la delicatissima e dolorosa storia della giovane a cui è stato diagnosticato il Disturbo Borderline di Personalità. Camilla è una ragazza che non ha scelto di star male e che da tempo vive una situazione molto difficile, dovendo combattere contro se stessa. Questa sera il racconto del viaggio in moto che Camilla ha intrapreso – dopo aver chiesto pareri e consigli ai medici che da anni si occupano di lei – e che ha come destinazione la Slovenia. In viaggio con loro, per la prima volta, anche Andrea Schiavone, massofisioterapista di molti atleti (tra cui l’ex campione di MotoGP Marco Melandri, ndr.) che, tra una fisioterapia e l’altra, ha deciso di accompagnarli per continuare a dare a Camilla il suo aiuto.

Ideatore de “Le Iene” e capo-progetto è Davide Parenti. In regia Antonio Monti.

Il programma può essere seguito in streaming, anche all’estero, su www.iene.it.