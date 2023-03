ITALIA 1 – “ FREEDOM – OLTRE IL CONFINE “ * « ROBERTO GIACOBBO SALE I 502 GRADINI DEL TORRAZZO E S’INERPICA SULLA CUPOLA DEL PANTHEON (27/3) »

14.38 - domenica 26 marzo 2023

Lunedì 27 marzo, in prima serata, su Italia 1, «Freedom» torna a proporre reportage inediti e di grande impatto visivo, spesso realizzati grazie a permessi speciali o tra cunicoli oscuri e perigliosi.

Al centro della settima puntata: in Egitto, per raccontare la storia del Nilo e i suoi effetti, attraverso il Nilometro di Roda; in Campania, a Napoli, per vedere i 100mila mq. del Real Albergo dei Poveri; a Milano, con un Museo in 10 minuti, per scoprire il Museo Ambrosiano. E, in particolare; nel Lazio, a Roma, per visitare il Pantheon e salire fin sulla sua cupola ed entrare nei luoghi più nascosti e inaccessibili di uno dei monumenti più belli e ammirati al mondo. La sua volta è ancora oggi la cupola in calcestruzzo romano più grande al mondo. Gli antichi lo chiamavano l’Occhio degli Dèi e il fascio di luce che vi penetra attraverso, traccia qualcosa di misterioso e solenne: un messaggio luminoso per scandire i giorni più sacri…; in Lombardia, a Cremona, per salire i 502 gradini del Torrazzo, a 112 metri di altezza. Le telecamere di Freedom, grazie a vari permessi speciali, ne esplorano le stanze e raccontano storia e caratteristiche dell’orologio astronomico sulla facciata dell’edificio: uno strumento di ben 50 metri quadrati, che da secoli non segna solo ore e minuti, ma addirittura fasi lunari ed eclissi.

«Freedom» è un programma di Roberto Giacobbo; capo progetto, Irene Bellini; scritto da Antonio Costa, Massimo Fraticelli e Michele Rossi. Regia di Ico Fedeli. Per Mediaset, a cura di Elsie Arfaras e produzione esecutiva di Monica Paroletti.