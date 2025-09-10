“IL CAVALLO E LA TORRE” * “RAI 3” – 10/09 (20.40) : «OSPITE ANNA FOGLIETTA, FOCUS SU CINEMA E CARRIERA» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

14.36 - mercoledì 10 settembre 2025
(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
///
L’attrice Anna Foglietta sarà ospite di Marco Damilano nella puntata de “Il cavallo e la torre” in onda questa sera, mercoledì 10 settembre, alle 20.40 su Rai 3.
Human: Aggiungi la correzione delle virgolette: tutte le virgolette devono essere “dritte” e non “ricciole”
*
RAI * VEDI PROGRAMMI TV IN DIRETTA VIDEO / STREAMING (CLICCA QUI)
*
RAI * RIVEDI PROGRAMMI TV ON DEMAND / STREAMING (CLICCA QUI)
Categoria news:TV - RADIO - WEB - PRESS