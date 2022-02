16.12 - domenica 20 febbraio 2022

WHITEFALL – THE SERIES. SERIE MYSTERY-THRILLER DA 8 EPISODI PRODOTTA DA FILMART PICTURES E DIRETTA DA GIACOMO GABRIELLI, GIRATA IN LINGUA INGLESE IN TRENTINO, TRA FASSA E FIEMME.

DA OGGI, E OGNI DOMENICA, ALLE 17 (6 p.m. UK Time) SUL CANALE YOUTUBE DI FILMART PICTURES.