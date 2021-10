FEDERAZIONE CORI – TRENTINO * “OMAGGIO A MARIA”: « CULTO MARIANO, DOMENICA 10 OTTOBRE ALLE 16.30 A CLES IL PRIMO DEI CINQUE CONCERTI CORALI »

La seconda edizione della rassegna organizzata da Federcori Trentino. Omaggio a Maria, domenica a Cles il primo di cinque concerti corali.

Ottobre, insieme a maggio, è per i credenti il mese dell’anno tradizionalmente dedicato al culto mariano e in particolare alla Madonna del Rosario, da secoli oggetto di profonda venerazione popolare anche nel nostro territorio. Alla Vergine sono ispirati moltissimi canti corali di notevole valore artistico. Per offrire a tutti l’opportunità di conoscere e riascoltare questi brani, la Federazione Cori del Trentino organizza anche quest’anno “Omaggio a Maria”, rassegna di cinque concerti ospitati in diverse chiese e santuari della provincia, ciascuno dei quali vedrà l’esibizione di due o tre cori.

Il primo appuntamento è in programma domenica 10 ottobre alle 16.30 nella Chiesa Parrocchiale di Santa Maria Assunta di Cles, dove canteranno il Coro Calicantus di Pergine Valsugana e il Coro Polifonico Emerald di Trento. L’ingresso è gratuito. I singoli coristi durante l’esecuzione dei canti manterranno il distanziamento richiesto dalle norme anticontagio la cui scrupolosa osservanza è raccomandata da Federcori del Trentino.

Per assistere al concerto si consiglia di prenotare on-line entro le ore 12.00 del giorno dell’evento, compilando e inviando l’apposito modulo di iscrizione che si trova nel sito www.federcoritrentino.it nella pagina “Omaggio a Maria”. Senza prenotazione sarà comunque possibile entrare in chiesa per assistere al concerto, fino all’esaurimento dei posti disponibili e sempre compilando il modulo all’ingresso.

Il calendario dei prossimi appuntamenti.

Gli altri 4 concerti si terranno sabato 16 ottobre alle 20.30 nella Chiesa di Santa Maria Assunta di Arco con i cori Rigoverticale di Mezzorocona e la Corale Claudio Monteverdi di Cles, sabato 23 ottobre alle 20.30 nella Chiesa Santa Maria Assunta di Civezzano con l’Ensemble Giovanile della Corale Polifonica di Calceranica, il Coro Voci in Accordo di Povo e il Coro Altreterre di Vigo Meano, domenica 24 ottobre alle 16.45 al Santuario delle Laste di Trento con la Corale Polifonica di Calceranica al Lago, e il Coro Castel Rocca di Madrano (alle 16.00 S. Messa con animazione liturgica a cura del Coro Castel Rocca di Madrano), e sempre domenica 24 ottobre alle 20.30 nella Chiesa Santa Maria del Monte Carmelo a Rovereto con il Coro La Gagliarda di Madruzzo e il Coro Sociale di Pressano.