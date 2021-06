FEDERAZIONE CORI TRENTINO * CORO PASUBIO VALLARSA: « DOMANI IN ONDA SU RADIO 1 RAI (ORE 13.20), NELLA TRASMISSIONE CONDOTTA DA SILVIA GADOTTI »

Sarà il Coro Pasubio di Vallarsa diretto da Ivan Cobbe, maestro conosciuto anche come compositore di numerosi brani eseguiti spesso non solo da questa formazione vocale, il protagonista di Trentino Terra dei Cori in onda su Radio 1 Rai in onda domani, martedì 15 giugno, alle 13.20.

Il Coro Pasubio, che in febbraio ha tagliato il traguardo dei 55 anni di vita, ha ripreso da un mese le prove dopo i divieti per il Covid in vista delle esibizioni in pubblico programmate a partire da quest’estate. Intanto presenterà la propria storia e alcuni canti nella trasmissione radiofonica condotta da Silvia Gadotti per la regia di Stefano Uccia domani alle 13.20 dopo il GR1 nazionale sulle frequenze di Rai Radio 1 (FM 88.6, 87.9, 91.00, 91.3.