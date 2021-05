FEDERAZIONE CORI TRENTINI * RUBRICA “ A TU PER TU “: « INTERVISTA DOPPIA A MATTIA CULMONE E CRISTIAN FERRARI, SUL CANALE YOUTUBE SABATO 5 GIUGNO (ORE 17.00) »

Curata in stile Iene da Veronica Pederzolli per la rubrica A tu per tu sabato 5 giugno alle 17.00. sui social di Federcori.

Intervista doppia a Mattia Culmone e Cristian Ferrari, giovani musicisti-compositori trentini e direttori di coro.

Sarà visibile domani, sabato 29 maggio alle 17.00 sul canale Youtube e sui social della Federazione cori del Trentino, un’intervista curata in stile Iene dalla giornalista Veronica Pederzolli per la rubrica A più voci, a due giovani e brillanti musicisti-direttori di cori: Mattia Culmone e Cristian Ferrari. Nati a Rovereto nel 1986 e 1987 e diplomatisi in pianoforte al Conservatorio Bonporti di Trento, i due si sono specializzati in composizione e hanno vinto importanti premi fuori regione. Sia Culmone che Ferrari hanno un solido legame con cori trentini sia da autori di brani che nella direzione di alcune formazioni vocali.

LINK

LINK

LINK

*

Questi i CV dei due musicisti.

Mattia Culmone

Mattia Culmone, nato a Rovereto nel 1986, dopo gli studi presso il liceo “A. Rosmini” e la Civica scuola musicale “R. Zandonai” si è diplomato presso il conservatorio di musica “F.A. Bonporti” di Trento in pianoforte ed in musica corale e direzione di coro nel 2008 e contemporaneamente ha ottenuto il diploma in laurea in Fisica presso l’università degli studi di Trento nel 2010. In qualità di compositore si è affermato in diversi concorsi nazionali già in giovane età aggiudicandosi numerosi premi. Sue composizioni sono state eseguite da numerose compagini corali in varie parti di Italia e all’estero. Per la sua attività compositiva ha ricevuto nel 2013 il “Premio E. Cumer”, titolo conferito dal “Coro città di Ala” a personalità particolarmente attive nel campo della musica corale in Trentino. Nel 2010 si è aggiudicato un prestigioso premio per una ricerca musicologica sul compositore roveretano Renato Dionisi promosso dal conservatorio G. Verdi di Milano in occasione del centesimo anniversario dalla nascita del compositore.

La ricerca ha portato all’elaborazione del “Catalogo delle opere di R. Dionisi”, lavoro che è stato presentato in un seminario organizzato dallo stesso conservatorio di Milano nell’ottobre 2010. A seguito di questa opera di catalogazione è stato invitato ad intervenire anche presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’università degli studi di Trento in occasione di una giornata di studi dedicata al compositore. Nel 2013 si è laureato col massimo dei voti e lode al Biennio superiore in direzione di coro presso il conservatorio “Bonporti” di Trento, (M° L. Donati), dove ha ottenuto anche il diploma di armonia, fuga e composizione nella classe del M° C. Colazzo. Ha trascorso parte della proprio corso di studi presso il conservatorio superiore di musica e danza (CNSMD) di Lione nella classe di direzione di coro del M° N. Corti. Nell’ottobre 2016 si è brillantemente laureato in canto rinascimentale e barocco sotto la guida di Lia Serafini, e sta intraprendendo una promettente carriera da solista vocale e con ensemble di musica antica in Italia e all’estero. Sempre presso il conservatorio Bonporti di Trento si è laureato al biennio superiore di Clavicembalo ed attualmente studia col M° Cifariello Ciardi composizione per cinema e teatro.

*

Cristian Ferrari

Nato a Rovereto il 26 agosto 1987, comincia gli studi di pianoforte e organo a otto anni. Prosegue poi presso il Liceo Musicale annesso al Conservatorio F.A. Bonporti di Trento diplomandosi nel giugno 2006 con il massimo dei voti. Nel 2007 consegue il diploma di pianoforte guidato dalla pianista Nicoletta Antoniacomi, nel 2009 si laurea in didattica della musica con 110 e lode e nel 2012 si diploma in organo e composizione organistica con 110 e lode sotto la guida del Maestro Recchia. Nel 2015 consegue la laurea specialistica in didattica della musica. Nel suo percorso di studi sono presenti vari masterclass in Italia e all’estero. I più importanti sono stati quello di

pianoforte presso la “Sommerakademie” del Mozarteum di Salisburgo e quello di organo antico organizzato dall’associazione “Organi, arti & borghi” di Camerino, in provincia di Macerata. Ha frequentato l’Accademia internazionale di improvvisazione all’organo e al clavicordo 2008 e 2009 a Smarano (Val di Non) studiando con Hans Davidson, Wiliam Porter ed Edoardo Bellotti. Si è classificato primo al 2° Concorso organistico regionale “Don Dario Trentini” organizzato dall’associazione Renato Lunelli. Vince il primo premio con 100/100 al concorso di composizione “Gianni Rodari” di Omegna (VB). Insegna educazione musicale nella scuola primaria e secondaria presso l’Istituto Sacro Cuore di Trento.

Lavora come pianista accompagnatore collaborando con i cori di voci bianche “Vogliam cantare” di Trento e “Garda Trentino” di Riva del Garda, vincitori di concorsi nazionali. Dal 2012 è il maestro del “Coro Cima d’oro” della Valle di Ledro (TN). Attualmente coniuga alla didattica una regolare attività concertistica come organista, cembalista, pianista solista e come accompagnatore di cantanti, strumenti, coro e orchestra.

Fin dal suo esordio nel rapporto con il Coro, il maestro Cristian ha fortemente voluto che si giungesse alla istituzione di una sezione di Voci Bianche e con determinazione, dopo un contatto con le scuole della Valle, il 4 ottobre ha dato inizio a quello che è diventato, per decisione dei piccoli aspiranti coristi, ora in numero di 40 frequentanti le prove settimanali, il CORO dei PICCOLI CANTORI del Coro Cima d’Oro. La finalità che Cristian ha posto per tale iniziativa ha duplice valenza: educazione alla musica e alla musica popolare e funzione propedeutica al futuro del Coro Cima d’Oro.

Veronica Pederzolli, curatrice della rubrica A più voci, è nata a Cantù il 10 ottobre 1988 e risiede a Cavedine (TN). Insegna Educazione corale nella Scuola Musicale Jan Novák di Villa Lagarina ed è giornalista pubblicista. Collabora con Il Corriere del Trentino, fa parte della redazione di Coralità e dei periodici nazionali Choraliter e Polifonie. Ha creato long e short notes pubblicate su iTunes Itali e Deutsche Grammophon. Fa musica non appena può. E scrive, sempre.