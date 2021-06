FEDERAZIONE CORI DEL TRENTINO * “LA TERRA DEI CORI – RAI RADIO 1 “: « IL CORO VALLE DEI LAGHI DI PADERGNONE, ANDRÀ IN ONDA IL 22 GIUGNO ALLE 13.20 »

Per la trasmissione Trentino Terra dei Cori condotta da Silvia Gadotti. Su Radio 1 Rai domani alle 13.20 il Coro Valle dei Laghi di Padergnone.

Risuoneranno le voci e i canti del Coro Valle dei Laghi di Padergnone, diretto dal maestro Paolo Chiusole, nella puntata di Trentino Terra dei Cori in onda su Radio 1 Rai domani, martedì 22 giugno, alle 13.20, Nato nel 1972, il Coro Valle dei Laghi, pur senza mai smarrire il legame con il canto popolare, ha esplorato negli ultimi anni anche nuovi territori musicali, attingendo sia al patrimonio culturale di altre regioni sia a brani pop.

Un esempio? La collaborazione con la cantante di musica leggera Antonella Ruggiero, ha portato nel 2007 il Coro Valle di Laghi ad esibirsi insieme a lei al Festival di Sanremo. Domani il Coro di Padergnone “si racconterà” anche in musica nel programma di Radio 1 Rai condotto da Silvia Gadotti per la regia di Stefano Uccia alle 13.20, subito dopo il GR1 nazionale. Per seguire la trasmissione basta sintonizzarsi sulle frequenze di Rai Radio 1 (FM 88.6, 87.9, 91.00, 91.3.