CANALE 5 – “ VIOLA COME IL MARE “ * PRIMA PUNTATA DEL 30 SETTEMBRE 2022, « IL NUOVO LAVORO COME CRONISTA DI NERA LE FARÀ CONOSCERE L’ISPETTORE CAPO DEMIR » RIVEDI / REPLAY / REPLICA – (VIDEO INTEGRALE)

08.15 - sabato 01 ottobre 2022

Francesca Chillemi è l’ex miss Italia Viola Vitale. Trasferitasi a Palermo per ritrovare il padre mai conosciuto, Viola trova lavoro nella redazione di Sicilia WebNews come giornalista di cronaca nera. Durante la prima indagine incontra un affascinante Can Yaman, che interpreta l’Ispettore Capo Francesco Demir; i due iniziano un rapporto fatto di collaborazione alle indagini e scontri, ma anche di un’evidente attrazione. Viola si rivela un’alleata preziosa per Demir: infatti ha un’insolita capacità di capire le persone al di là delle apparenze che la aiuta a risolvere i casi più intricati.

