CANALE 5 – “ VERISSIMO “ * PUNTATA DEL 5 FEBBRAIO 2022: ALEX BELLI, « DELIA È LA DONNA CON CUI VOGLIO STARE, SOLEI UN’AMICA CON CUI SI È CREATA UNA GRANDISSIMA COMPLICITÀ » RIVEDI / REPLAY / REPLICA – (VIDEO INTEGRALE)

14:14 - 6/02/2022

Alex Belli, ospite a Verissimo, parla della sua storia d’amore con Delia Duran, che di recente ha messo in discussione la loro relazione, e dei suoi sentimenti per Soleil Sorge, a cui si era avvicinato all’interno della Casa.

“Delia è la donna con cui voglio stare, Solei è un’amica con cui si è creata una grandissima complicità, che a un certo punto ha avuto anche una fase erotica”, afferma Alex.

E alla domanda di Silvia Toffanin se sia innamorato di Soleil, risponde: “Sì, ma l’amore può prendere varie forme. Puoi amare una donna che può essere la donna della tua vita, che per me è Delia, ma puoi anche innamorarti in modo diverso di un’altra persona, che nel mio caso è Soleil”.