CANALE 5 – “ VERISSIMO “ * OSPITI: « GIORGIA – PIERO CHIAMBRETTI – NINO D’ANGELO E IL PROTAGONISTA DELLA SERIE “TERRA AMARA” UĞUR GÜNEŞ (11 – 12/3)»

19.33 - venerdì 10 marzo 2023

Sabato 11 e domenica 12 marzo 2023, alle ore 16.30, su Canale 5, appuntamento con “Verissimo”.

Sabato:

Silvia Toffanin accoglie Piero Chiambretti, in partenza su Canale 5 con un nuovissimo programma dal titolo “La tv dei 100 e uno”. A Verissimo, in esclusiva, l’attore turco Uğur Güneş, alias Yilmaz Akkaya, il protagonista della fortunata serie di Canale 5 “Terra amara”. Inoltre, in studio la lunga carriera di Franco Nero al cinema con il film “L’uomo che disegnò Dio”, il racconto di vita della cantante Syria, il percorso di Manuela Villa e il fascino dell’attrice Madalina Ghenea.

Domenica:

A Verissimo, intervista a tutto tondo ad una delle voci più belle del panorama musicale italiano: Giorgia. In studio, con la sua umanità e sui oltre quarant’anni di carriera Nino D’Angelo. Infine, si racconteranno: Sandra Milo, icona senza tempo del cinema italiano, Anna Pettinelli e Paola Caruso, che parlerà del grave problema di salute che ha colpito mesi fa suo figlio Michele e di come stia oggi.