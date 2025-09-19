CANALE 5 * “UOMINI E DONNE”: «DUE I NUOVI TRONISTI, CRISTIANA E FLAVIO / IN ONDA DA LUNEDÌ 22 SETTEMBRE (ORE 14.45)»

13.22 - venerdì 19 settembre 2025

Lunedì 22 settembre alle ore 14.45 su Canale 5 Maria De Filippi inaugura la 30° edizione del dating show del pomeriggio “Uomini e Donne”, amato appuntamento quotidiano (in onda dal lunedì al venerdì) con i tronisti e i partecipanti over che regala un racconto in chiave contemporanea della ricerca dell’amore e dove persone comuni si conoscono e si frequentano nella speranza di trovare l’anima gemella o un’amicizia speciale.

Due i nuovi tronisti:

Flavio: 24 anni, nato e cresciuto a Figline Valdarno (in provincia di Firenze) vive con i genitori e il fratello più piccolo a cui è molto legato. Gioca professionalmente a calcio come portiere e fa il modello. Si definisce un ragazzo buono ed affidabile e sogna di diventare presto papà.

Cristiana: 22 anni, nata e cresciuta a Palermo è una siciliana doc ed è molto legata alla sua terra d’origine. Fa la speaker in una radio locale ed ha una grande passione per il canto. I suoi genitori si sono separati quando era molto piccola ed è cresciuta con i suoi nonni con i quali ha un rapporto simbiotico. Le piacerebbe conoscere quali emozioni può dare l’amore.

In studio confermatissimi gli opinionisti: Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino.