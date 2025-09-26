CANALE 5 – “TG5” * 27/09: «LONGEVI E FELICI, NUOVO CICLO DI APPUNTAMENTI SU CANALE 5» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

13.15 - venerdì 26 settembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Sabato 27 settembre, in seconda serata, su Canale 5, prende il via un nuovo ciclo di appuntamenti con Speciale TG5. La puntata di apertura dell’approfondimento della testata diretta da Clemente J. Mimun, a cura di Fabio Tamburini, è intitolata «Longevi e Felici». Il tema viene affrontato dal punto di vista sociale, sanitario ed economico, attraverso testimonianze di ultranovantenni, centenari ed esperti.

Per longevità, nel senso più moderno e ampio del termine, ci si riferisce a una vita lunga, sana e attiva, che includa benessere fisico e mentale. Tra i fattori che contribuiscono alla longevità, l’alimentazione sana, l’attività fisica, la gestione dello stress, il non fumare, il buon sonno, le relazioni sociali positive. Invecchiare in salute, mantenendosi attivi, autonomi e liberi da malattie croniche, oltre che frutto del proprio corredo genetico, è oggi una realtà sempre più concreta.

Luciano Onder intervista il Prof. Roberto Bernabei, geriatra, direttore della Scuola di Specializzazione in Geriatria dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, il Prof. Ennio Tasciotti, responsabile del Laboratorio Human Longevity Program dell’IRCCS San Raffaele, il Prof. Giuseppe Feltrin, cardiochirurgo, direttore generale del Centro Nazionale Trapianti, e il Prof Sebastiano Maffettone, filosofo, Ethos LUISS Business School. Roberta Floris si è recata in Sardegna per incontrare alcuni centenari e Federico Pini racconta la storia di un ultranovantenne. In chiusura, i moltissimi grandi attori over 80 nel cinema sono protagonisti del servizio di Anna Praderio.

*

MEDIASET * VEDI PROGRAMMI TV IN DIRETTA VIDEO / STREAMING

(CLICCA QUI)

/

MEDIASET * RIVEDI PROGRAMMI TV ON DEMAND / STREAMING

(CLICCA QUI)