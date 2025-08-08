Popular tags: featured 20
Popular tags: featured 20
Popular tags: featured 20
News immediate,
non mediate!

Diretta video Opinione H24: Viabilità Trento

Categoria news:
TV - RADIO - WEB - PRESS

CANALE 5 – “SUPER PARTES” * 09/08: «NEL NOME DELLE DONNE, APPROFONDIMENTO SULLA VIOLENZA E DISPARITÀ ECONOMICHE» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

 Scritto da
E-mail Stampa
Facebook Twitter LinkedIn
11.30 - venerdì 8 agosto 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
///

Nell’approfondimento a cura di Safiria Leccese,
le novità disposte dal governo in materia di violenza sulle donne.

Appuntamento con lo speciale «Super Partes: nel nome delle Donne», in onda sabato 9 agosto, alle ore 8.45, su Canale 5. L’approfondimento a cura di Safiria Leccese affronta temi di grande attualità e urgenza, dedicati alle donne e agli interventi legislativi disposti a loro tutela.

Nel corso della puntata, il programma focalizza l’attenzione sul fenomeno del femminicidio e sulla violenza economica, e sulle ragazze che studiano materie stem.

In particolare, si riflette sulla questione della gestione del denaro nelle famiglie, su chi tiene i cordoni della borsa: un aspetto le cui conseguenze impattano su ruolo sociale, casa e spese familiari.

Solo una donna su cinque ha un conto corrente personale. Un dato che mette in luce anche un’altra disparità: per le donne, sempre stipendi più bassi e, dopo la maternità, ripartenze in salita.

*

MEDIASET * VEDI PROGRAMMI TV IN DIRETTA VIDEO / STREAMING
(CLICCA QUI)

*

MEDIASET * RIVEDI PROGRAMMI TV ON DEMAND / STREAMING
(CLICCA QUI)

Categoria news:
TV - RADIO - WEB - PRESS

Per donare ora, clicca qui



© RIPRODUZIONE RISERVATA
DELLA FONTE TITOLARE DELLA NOTIZIA E/O COMUNICATO STAMPA

È consentito a terzi (ed a testate giornalistiche) l’utilizzo integrale o parziale del presente contenuto, ma con l’obbligo di Legge di citare la fonte: “Agenzia giornalistica Opinione”.
È comunque sempre vietata la riproduzione delle immagini.

Articoli correlati

I commenti sono chiusi.