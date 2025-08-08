CANALE 5 – “SUPER PARTES” * 09/08: «NEL NOME DELLE DONNE, APPROFONDIMENTO SULLA VIOLENZA E DISPARITÀ ECONOMICHE» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
Nell’approfondimento a cura di Safiria Leccese,
le novità disposte dal governo in materia di violenza sulle donne.
Appuntamento con lo speciale «Super Partes: nel nome delle Donne», in onda sabato 9 agosto, alle ore 8.45, su Canale 5. L’approfondimento a cura di Safiria Leccese affronta temi di grande attualità e urgenza, dedicati alle donne e agli interventi legislativi disposti a loro tutela.
Nel corso della puntata, il programma focalizza l’attenzione sul fenomeno del femminicidio e sulla violenza economica, e sulle ragazze che studiano materie stem.
In particolare, si riflette sulla questione della gestione del denaro nelle famiglie, su chi tiene i cordoni della borsa: un aspetto le cui conseguenze impattano su ruolo sociale, casa e spese familiari.
Solo una donna su cinque ha un conto corrente personale. Un dato che mette in luce anche un’altra disparità: per le donne, sempre stipendi più bassi e, dopo la maternità, ripartenze in salita.
