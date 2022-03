CANALE 5 – “ STRISCIA LA NOTIZIA “ * #STRISCIAFORPEACE: « L’INIZIATIVA FA IL GIRO DEL MONDO, MIGLIAIA DI PERSONE HANNO INVIATO IL NOSTRO MESSAGGIO DI PACE AI POTENTI DELLA TERRA »

17.39 - lunedì 14 marzo 2022

Sono più di 700mila gli utenti che fino a oggi hanno inquadrato con lo smartphone il QR code creato da Marco Camisani Calzolari per inviare un tweet agli account ufficiali di alcuni dei grandi della Terra, come il presidente Usa Joe Biden, il premier britannico Boris Johnson, i vertici del Cremlino, del governo cinese e della NATO. Un messaggio semplice, già pronto: “We want peace”, un click per la pace in Ucraina.

È il successo dell’iniziativa #strisciaforpeace: decine di migliaia di messaggi provenienti dai Paesi di tutto il globo, potenzialmente letti da più di 5 milioni di persone e che hanno generato circa 40mila notifiche ai profili ufficiali dei potenti del mondo.