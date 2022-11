CANALE 5 – “ STRISCIA LA NOTIZIA “ * « IL SOTTOSEGRETARIO ALLA SALUTE MARCELLO GEMMATO IN MUTANDE DAVANTI ALLE TELECAMERE DEL TG SATIRICO »

18.30 - mercoledì 16 novembre 2022

Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) va in in onda il sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato come non lo avete mai visto. Correva l’anno 1998, Striscia si occupava di spese pazze all’Università di Bari e, a protestare contro il rettore, c’era proprio Gemmato – allora studente di farmacia – in mutande davanti alle telecamere del tg satirico.

Il servizio completo questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35).