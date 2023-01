CANALE 5 – “ STRISCIA LA NOTIZIA “: « I GIOCHI DI PRESTIGIO DI SOUMAHORO, CHI GESTIVA IL CONTO DELLA LEGA BRACCIANTI SU CUI FINIVANO LE DONAZIONI? »

18.33 - martedì 24 gennaio 2023

Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Pinuccio torna a occuparsi dell’ex sindacalista Aboubakar Soumahoro e del suo corposo dossier difensivo in cui l’onorevole ha provato a rispondere ai tanti dubbi sollevati dal tg satirico riguardo al suo operato con la Lega Braccianti.

In uno dei punti, il neo deputato sostiene di aver usato il suo conto personale per le raccolte fondi perché, causa lockdown, aveva difficoltà ad aprirne uno per la neonata Lega Braccianti. L’inviato del tg satirico scopre però che a ottobre 2020 la Lega Braccianti riesce finalmente ad aprire un conto corrente su cui poter ricevere direttamente i soldi delle donazioni. Ma sapete chi è l’unica persona delegata alla gestione di quel conto? Ovvio, sempre Aboubakar Soumahoro.

E quando i due suoi soci (Soumaila Sambare e Mamadou Balde) pretendono di vedere il bilancio delle raccolte fondi e, tramite pec, chiedono una revoca a operare sui conti bancari da parte del presidente Soumahoro, ricevono una risposta secca dall’avvocato di Aboubakar: non possono pretendere nulla perché non fanno più parte della Lega Braccianti. Peccato che non risulti nessun documento sull’espulsione dei due soci e che tutta la vicenda sia stata omessa dal famoso dossier.