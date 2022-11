CANALE 5 – “ STRISCIA LA NOTIZIA “ * « DOPO IL CASO MEMO REMIGI TAPIRO D’ORO ALLA “MOLESTATRICE” SONIA GREY »

19.00 - lunedì 07 novembre 2022

Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Valerio Staffelli consegna il Tapiro d’oro a Sonia Grey per aver “molestato” l’ex direttore di Rai3 Franco Di Mare, che ha definito la palpatina in studio alla sua co-conduttrice di Unomattina (Rai1, 2004) «un banale scherzo fra colleghi» in risposta alle «“molestie” che Sonia mi faceva ogni mattina».

«Hai mai sentito in trent’anni di televisione – dice Sonia Grey, rivolgendosi al tapiroforo Staffelli – che ho il vizietto di molestare? Ti sembra che potessi arrivare in studio all’alba per preparare cinque, sei ore di diretta e andare a palpare tutti i giorni il signor Franco Di Mare?».

«Subivo davanti a tutti. Cercavo di sdrammatizzare, cosa potevo fare? Io giovane donna di spettacolo appena arrivata in Rai. Lui direttore, importante giornalista, tutti gli agganci ai piani alti. Sono stanca di essere tirata in ballo da Di Mare», conclude Grey.