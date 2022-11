CANALE 5 – “ STRISCIA LA NOTIZIA “: « DOMANI SERA ENRICO BERUSCHI OSPITE D’ECCEZIONE PER CELEBRARE I 50 ANNI DI CARRIERA »

16.23 - venerdì 04 novembre 2022

Domani sera, sabato 5 novembre, ospite speciale a Striscia la notizia: Enrico Beruschi, 81 anni, è al bancone del tg satirico di Antonio Ricci per celebrare i cinquant’anni di carriera.

Nel 1972 il ragionier Beruschi lasciò una promettente carriera da dirigente industriale per debuttare al Derby Club di Milano. Da allora ha recitato in una ventina di film, ha partecipato a molti programmi tv, e soprattutto è stato tra i protagonisti di Drive In, con i suoi inconfondibili personaggi divertenti e sfortunati. È anche giunto quinto a Sanremo ’79 con la canzone-tormentone “Sarà un fiore”.

Enrico Beruschi: «Rispetto a quando facevo tv, qui a Striscia ho trovato tutti giovani, perfino le Veline è la prima volta che mi sembrano più giovani di me! Ma la gioia è ritrovare i vecchi compagni di avventura come Antonio Ricci, che, come Magellano, resiste alle tempeste del Capo di Buona Speranza. Viva Striscia!»