CANALE 5 – “ STRISCIA LA NOTIZIA “ * « DEL PIERO FA “CATTIVA” PUBBLICITÀ A U-MASK, L’EX CAMPIONE E LE QUOTE DELLA SOCIETÀ CHE PRODUCE LE MASCHERINE VIP »

DEL PIERO FA “CATTIVA” PUBBLICITÀ A U-MASK. L’ex campione e le quote della società che produce le mascherine vip,

«Ho tolto il filtro e rovesciato la cover della mascherina (camuffando quindi il logo, ndr) per scelta, non ho niente da nascondere». Una scelta curiosa quella di Alessandro Del Piero, visto che avrebbe una partecipazione societaria proprio nell’azienda che quella mascherina – l’U-Mask – la produce.

Ai microfoni di Moreno Morello, nel servizio in onda stasera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35), l’ex capitano della Juventus ammette le lacune dell’azienda di Betta Maggio: «Purtroppo le certificazioni che erano state date non si sono rivelate tali e questo è stato un problema». Riferisce però che, anche grazie ai servizi di Striscia, l’azienda sarebbe arrivata a migliorare il dispositivo, ora in commercio con una nuova versione. Tuttavia, il campione, questa volta, preferisce passare direttamente la palla all’inviato: «Controllate che il modello attualmente in commercio si possa vendere».

Il tg satirico di Antonio Ricci ha iniziato a occuparsi a dicembre 2020 di U-Mask. Paragonata dall’azienda che la produce ai dispositivi di protezione individuale (FFP2 o FFP3), U-Mask Model 2 ci risultava avere una capacità di filtrazione inferiore a quella di una comune chirurgica da 50 centesimi, la Model 2.1 non aveva invece superato i nostri test sulla respirabilità. Sul caso stanno tutt’ora indagando la procura di Milano e l’Antitrust.