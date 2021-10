CANALE 5 – “ STRISCIA LA NOTIZIA “ * « CHE FINE HA FATTO LA FICTION SU MIMMO LUCANO? PINUCCIO INDAGA SULLA FICTION COSTATA ALLA RAI 1,6 MLN »

Costata 1,6 milioni di euro e con Bebbe Fiorello protagonista, che fine farà “Tutto il mondo è paese”? Fiction coprodotta dalla Rai nel 2017 e mai trasmessa, è incentrata sulla storia dell’ex sindaco di Riace Mimmo Lucano, che recentemente è stato condannato in primo grado a 13 anni e 2 mesi di carcere per associazione a delinquere finalizzata al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, truffa, peculato e abuso d’ufficio.

Federico Mollicone, membro della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, intervistato da Pinuccio a “Rai Scoglio 24” (la rubrica di Striscia la notizia dedicata agli sprechi Rai), dichiara: «Ci sembrava assurdo che nel 2017 si facesse una fiction con i soldi pubblici – 1,6 milioni di euro dati dalla Rai – su un esponente politico in carica e sotto processo per reati molto gravi. Qualcuno deve rispondere. Chiediamo che la Rai apra un’indagine interna per capire l’esatta filiera gerarchica che stanziò questi soldi».