CANALE 5 – “ STRISCIA LA NOTIZIA “ * « CAPITAN VENTOSA E GLI SPRECHI DEL COMUNE DI MILANO – IL PARCHEGGIO DISMESSO SU CUI NON TRAMONTA MAI IL SOLE »

17.05 - lunedì 12 dicembre 2022

Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35), Capitan Ventosa si occupa di un enorme parcheggio a Trenno, periferia ovest di Milano, che ogni notte ha le luci dei lampioni accese. Peccato che sia chiuso da tempo e che quindi si sprechi tantissima energia senza alcun motivo.

Non un grandissimo esempio di risparmio energetico da parte del Comune di Milano, che «ci ha ringraziato per la segnalazione e ci fa sapere che valuterà la parcellizzazione dell’impianto per spegnere l’illuminazione», racconta l’inviato di Striscia. Il piazzale un tempo era un parcheggio dell’Expo, poi è diventato un centro tamponi oggi dismesso. Ma con le luci sempre accese.

