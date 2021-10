CANALE 5 – “ STRISCIA LA NOTIZIA “ * BLACK-OUT SOCIAL: « STASERA A MARCO CAMISANI CALZOLARI SPIEGA COME PREPARARSI AL PROSSIMO DOWN DI WHATSAPP – FACEBOOK – INSTAGRAM »

Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) l’esperto del mondo digitale Marco Camisani Calzolari spiegherà cosa ha provocato il black-out mondiale che ieri ha interrotto per circa sette ore i servizi di Whatsapp, Facebook e Instagram. Soprattutto, l’inviato di Striscia darà dei consigli su come prepararsi al prossimo down dei social senza cadere nel panico.