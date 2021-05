CANALE 5 – ” POMERIGGIO CINQUE ” * « INTERVISTA ESCLUSIVA A DENISA, LA RAGAZZA SEGNALATA PER LA SOMIGLIANZA A DENISE PIPITONE » (LINK VIDEO)

Oggi, martedì 11 maggio, su Canale 5, “Pomeriggio cinque” ha proposto un’intervista esclusiva di Barbara d’Urso alla ragazza di Scalea di nome Denisa che nelle scorse ore era stata segnalata alle forze dell’ordine per la forte somiglianza a Denise Pipitone, la bambina scomparsa da Mazara del Vallo il primo settembre del 2004.

«Sono disposta a fare il test del DNA se dovesse servire, ma non sono io Denise Pipitone. Sono nata il 4 maggio del 2002 da una famiglia romena, sono cresciuta in Romania fino a 7 anni, nel 2009 con mia mamma sono venuta in Italia e ho iniziato la scuola qui».

Denisa infine conclude: «Sono scioccata. Conosco il caso di Denise Pipitone, ma non ho mai sospettato di essere lei. Alla signora Piera Maggio mi sento di dirle di non perdere mai la speranza di cercare sua figlia e spero che possa ritrovarla».

