CANALE 5 – “ MATTINO CINQUE ” * CASO VANNINI – IN ATTESA DELLA CASSAZIONE: INTERVISTA A MAMMA MARINA, « QUESTA È L’ULTIMA BATTAGLIA PER MARCO, RIVOGLIAMO LA DIGNITÀ »

In attesa della sentenza della Cassazione sul caso Vannini, attesa per oggi lunedì 3 maggio, “Mattino Cinque” ha intervistato pochi istanti prima che entrasse a palazzo di giustizia Marina Conte, mamma di Marco:

«È l’ultima battaglia. La più importante. Non ho dormito, sono tesa però come tutta l’Italia perbene sa ci aspettiamo una sentenza che ridia dignità e giustizia a Marco. Spero che oggi finisca questo calvario giudiziario, anche se non è detto. Io chiaramente ho lottato per sei anni per quello che oggi verrà discusso in tribunale però tutto può succedere; i Ciontoli hanno presentato il ricorso…potrebbe anche essere accettato e si tornerebbe di nuovo indietro. Loro continuano a mentire, parlano ma alla fine non dicono mai la verità e chi non dice la verità non può avere pentimento. Di questa storia manca la verità, perché la verità è quella processuale».

LINK VIDEO