CANALE 5 * “LA ROSA DELLA VENDETTA“: «AMORE – DRAMMA – PASSIONE NELLA NUOVA SERIE DELL’ESTATE, IN ONDA VENERDÌ 7 GIUGNO»

12.09 - giovedì 6 giugno 2024

Anche in estate, Canale 5 continua a offrire ai suoi spettatori i migliori titoli della serialità turca. Uno di questi è la dizi «La rosa della vendetta», che andrà in onda venerdì 7 giugno, in prima serata.

Nel cast, gli amatissimi Murat Ünalmis (Terra Amara) e Melis Sezen (Come Sorelle).

Gülcemal (tit.or.) si consuma tra drammi e passione, che si intrecciano e abbracciano nell’arco di tre decenni. Paragonata alla Bella e la Bestia, «La rosa della vendetta» condivide con la fiaba-cult un amore che sboccia e cresce, tra due figure apparentemente incompatibili.

Al centro de «La rosa della vendetta», ambienta in Turchia – a Bursa, con i suoi quartieri storici, i vivaci bazar e gli incantevoli parchi – Gülcemal (Ünalmis), un uomo forte e complesso, che soffre l’abbandono in tenera età dalla madre. Il giovane è determinato a vendicarsi, ma il suo carattere rude e irritante inizia a cambiare quando incontra la misteriosa Deva (Sezen).