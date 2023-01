CANALE 5 – “ I VIAGGI DEL CUORE – SPECIALE VATICANO “ * « DON DAVIDE BANZATO ENTRA IN ESCLUSIVA NEI LUOGHI INACCESSIBILI DELLA BASILICA DI SAN PIETRO (21/1) »

12.03 - venerdì 20 gennaio 2023

Don Davide Banzato entra in esclusiva nei luoghi inaccessibili della Basilica di San Pietro. Sabato 21 gennaio alle ore 08.50, su Canale 5 appuntamento speciale con «I viaggi del Cuore», il format culturale e spirituale a cura di Don Davide Banzato, che si propone di raggiungere credenti e no, per raccontare bellezze, storia, arte e tradizioni dell’Italia e del mondo, attraverso la visita di santuari e pellegrinaggi.

In esclusiva, le telecamere del programma entrano nella Città del Vaticano alla scoperta di alcuni luoghi inaccessibili della Basilica di San Pietro: le Sale Ottagone e l’archivio della Fabbrica di San Pietro. Posti dove solo Capi di Stato o ricercatori con permessi speciali possono accedere per visionare documenti e studiare i modelli originali, che portano la firma dei più grandi maestri di tutti i tempi come Bramante, Raffaello, Michelangelo e Bernini.

Un’occasione irripetibile per raccontare anche il martirio dell’Apostolo Pietro, ripercorrendo la sua storia e quella della costruzione attuale di Piazza San Pietro e della Basilica, per le quali sono stati necessari 22 papi e numerosi architetti e maestranze.

In questa puntata, tra gli studiosi ed esperti intervengono S.Em. Cardinale Gambetti, Arciprete della Basilica di San Pietro, il dott. Pietro Zander e la dott.sa Simona Turriziani.

«I viaggi del Cuore» è ideato e prodotto da Elio Angelo Bonsignore per Me Production, con produzione esecutiva Mediaset a cura di Consuelo Bonifati. Il programma gode del patrocinio della Santa Sede, con il Dicastero per la Promozione della Nuova Evangelizzazione.