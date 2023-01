ALMATV.IT * “SENIOR LIFESTYLE 2023“: « CON ALESSANDRO DI PIETRO AL VIA UNA NUOVA PRODUZIONE DEDICATA ALLA TERZA ETÀ (CANALE 65 – DAL 9/1 ORE 13.00)

11.41 - giovedì 5 gennaio 2023

Il popolarissimo Alessandro DI PIETRO torna su ALMATV con una nuova produzione dedicata alla terza età, con preziosi ed importanti consigli sull’alimentazione, sul benessere, sul migliore stile di vita da adottare, con consigli ed indicazioni dei migliori specialisti del settore. Con SENIOR – LIFESTYLE & FOOD, comprenderemo meglio come preservare, migliorare e proteggere i migliori anni della nostra vita.

Alessandro Di Pietro, in studio con luminari di scienze della nutrizione e di gerontologia, esplicita in forma leggera, comprensibile e comunicativa la quotidianità dell’anziano avvalendosi del prezioso contributo di specifici professionisti, esperti sugli argomenti di ogni puntata, con dimostrazioni pratiche, modelli anatomici, video dimostrativi e con interventi in esterna.

La partenza è prevista il 9 Gennaio alle 13.00 (dal Lunedì al Venerdì) sul canale 65 del digitale terrestre, con replica il giorno successivo, alle ore 06.00 (qui il promo della produzione).

Senior Lifesyle & Food, articolato in 20 puntate, è un format suddiviso in 2 macro-aree, nutrizione e gerontologia, che in ogni puntata si intersecano inevitabilmente tra loro, trattando anche argomenti come la psicologia (umore, depressione), la socializzazione (tempo libero, scuole di ballo, pet terapy, ecc), gli aspetti cognitivi (memoria, attenzione, memoria, linguaggio), la cura del corpo (terme, massaggi, fanghi, ecc), l’udito e la vista, la postura e la deambulazione ed ogni problematica in cui una nutrizione corretta ed equilibrata contribuisce al mantenimento di un buon livello della qualità della vita.

“Secondo il know-out degli studi gerontologici – ammette Alessandro Di Pietro, gli aspetti sociali, psicologici, cognitivi e biologici dell’invecchiamento possono avere interazioni positive con l’alimentazione. L’anziano tende a diminuire il volume dei pasti, a mangiare spesso gli stessi cibi e soprattutto a trascurare la propria idratazione. E’ ambizioso il progetto di Senior Lifestyle & Food di correggere quelle azioni nocive e dannose, offrendo indicazioni preziose e motivando la persona ad occuparsi di sé”.

*

E’ un popolare conduttore della tv italiana, dove ha iniziato nel 1995, ideando e conducendo alcune rubriche all’interno di programmi come Forum, Vivere bene (Canale 5), Linea Verde ed Uno Mattina (Rai Uno).

In televisione il suo maggiore successo è stato il programma Occhio alla spesa, andato in onda su Rai Uno dal settembre 2002 al maggio 2012, con il ruolo di ideatore, autore e conduttore della storica trasmissione.

A conclusione di questo percorso, Occhio alla Spesa diventa una importante rubrica all’interno di Uno Mattina, diventando anche un magazine mensile di riferimento dedicato ai consumi.

Alessandro Di Pietro ha partecipato a molte trasmissioni televisive, con una sua partecipazione alla popolarissima produzione di Rai 1 “Ballando con le stelle”.

Di Pietro è autore di una serie di libri sull’igiene e la sicurezza domestica.

SENIOR – LIFESTYLE & FOOD

Venti puntate per 45 minuti di show,in onda dal 9 Gennaio alle 13.00 (dal Lunedì al Venerdì) ed in replica dal 10 Gennaio alle 06.00 (dal Lunedì al Venerdì).

ALMA TV

ALMA TV è disponibile alla numerazione LCN 65 del digitale terrestre per raccontare il meglio dell’Italia. Un grande progetto editoriale che nasce grazie al Gruppo Sciscione, per portare i contenuti di Alice e Marcopolo più vicino nel telecomando e più vicino ai telespettatori.

ALMA TV racconta la bellezza e la forza del nostro Paese, fondendo definitivamente le capacità editoriali dei canali Alice e Marcopolo, che da oltre 20 anni raccontano il grande patrimonio agroalimentare nazionale e le bellezze dell’Italia.

Il team editoriale e produttivo produce nuovi contenuti offrendo un palinsesto rinnovato, di grande interesse e ricco di proposte: non solo i programmi più amati e seguiti dal pubblico di Alice e Marcopolo, ma anche format nuovi ed innovativi.