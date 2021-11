SOLE 24ORE * LAVORO E PENSIONI: « IN EDICOLA LO SPECIALE DI 4 PAGINE, FOCUS SU QUOTE E OPZIONE DONNA – APE – REVISIONE AMMORTIZZATORI »

10:34 - 15/11/2021

Il Sole 24 Ore dedicherà, a partire da martedì 16 sino a giovedì 18 novembre, tre speciali alla manovra: martedì 16 il focus sarà sulle novità in ambito lavoro e pensioni, i due appuntamenti successivi riguarderanno le novità sul fronte bonus casa e su quello fiscale.

Di seguito i temi che verranno toccati sul Sole 24 Ore, da martedì 16 a giovedì 18 novembre, tre appuntamenti dedicati alla manovra.

La legge di bilancio arriva in Parlamento e Il Sole 24 Ore lancia un triplo appuntamento con tre guide veloci alle novità della manovra. Si parte martedì 16 novembre con quattro pagine di approfondimento dedicate alle novità in materia di “Pensioni e lavoro”: attenzione puntata dunque sulle nuove quote e su opzione donna, sulla nuova Ape sociale e sulla revisione degli ammortizzatori. Si continua mercoledì 17 novembre con la guida “Il 110% e i bonus casa” nella quale vengono presi in esame il nuovo calendario degli sconti fiscali e le misure contro le frodi.

Chiusura, infine, giovedì 18 con la guida su “Le novità fiscali” che si muove fra la stretta sulle rivalutazioni e Industria 4.0, le misure su ricerca & sviluppo e la nuova riscossione.