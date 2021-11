RAI 3 – ” MI MANDA RAITRE ” « I FURBETTI DELLE BOLLETTE E L’EMERGENZA CASE, DOMENICA 14 NOVEMBRE »

L’inchiesta della puntata di “Mi Manda RaiTre”, in onda domenica 14 novembre alle 9.00 su Rai3, inizia da Voghera, teatro di una “bollettopoli”: i magistrati stanno, infatti, lavorando ad una denuncia per un ammanco di circa 11 milioni di euro, relativo a mancati pagamenti di bollette di acqua e gas.

Approfondimento dedicato all’emergenza abitativa e alla paura di trovare la propria casa occupata da altri: la storia a lieto fine di Ennio Di Lalla, l’anziano la cui casa di proprietà era stata occupata da alcuni estranei.

Ennio da qualche giorno è potuto rientrare nella sua abitazione, trovandolo purtroppo in parte devastata.

Spazio consumi dedicato alla diffusione degli assistenti virtuali e vocali, i cosiddetti chatbot, e a come conservare bene i mobili in legno.

Tra gli ospiti di Federico Ruffo Sergio Rizzo, giornalista Corriere della Sera, Silvia Dodi, avvocato Federconsumatori, Andrea Galli, giornalista Corriere della Sera, Giorgio Spaziani Testa, Presidente Confedilizia, Gianfranco Giardina, Direttore DDay.it e Samuele Broglio, Confartigianato Legno.