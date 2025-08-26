27/08 – 06/09 * “LA MOSTRA INTERNAZIONALE D’ARTE CINEMATOGRAFICA DI VENEZIA” – 21.00 : «LA RAI ACCOMPAGNA IL FESTIVAL DI VENEZIA CON FILM PREMIATI NELLE EDIZIONI PRECEDENTI, PRIME VISIONI SU RAI 3 E OPERE D’AUTORE INTERNAZIONALI» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

14.01 - martedì 26 agosto 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

La programmazione Rai accompagna, giorno per giorno, la Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia: la direzione Cinema e Serie Tv, in occasione dell’82esima edizione del Festival, dal 27 agosto al 6 settembre, propone su Rai 3, Rai Movie, Rai 5 e Rai Storia film presentati o premiati nelle edizioni precedenti della Mostra del Cinema, insieme ad altri titoli d’autore che si sono messi in luce in altri festival internazionali.

Ricca l’offerta di prima serata di Rai 3, con tante prime visioni già a partire da oggi – martedì 26 agosto – con “La Chimera”, lavoro di Alice Rohrwacher molto apprezzato in tutto il mondo e presente in tanti festival, fra cui quello di Roma del 2023.

Nel primo giorno della Mostra, venerdì 27 agosto, sempre Rai 3 presenta “Rifkin’s Festival”, penultimo film di Woody Allen, che nel 2021 a Venezia fu proiettato fuori concorso in anteprima mondiale.

Non mancano le opere prime: sabato 30 agosto, sempre in prima visione, c’è “Volare”, che nel 2023 ha segnato l’esordio di Margherita Buy dietro la macchina da presa.

Candidato al Leone d’Oro come miglior film nel 2021, martedì 2 settembre va in onda “Finale a sorpresa”, di Mariano Cohn, con Penelope Cruz e Antonio Banderas.

Venerdì 5 settembre è la volta di “The Son”, di Florian Zeller, con Hugh Jackman, Laura Dern e Anthony Hopkins, che era stato presentato a Venezia nel 2022.

Chiude la serie, sabato 6 settembre, “L’ordine del tempo”, il lavoro più recente di Liliana Cavani, con Edoardo Leo, Alessandro Gassman e Claudia Gerini, presentato fuori concorso alla Mostra nel 2023.

[Il resto del testo continua con la stessa formattazione]

*

RAI * VEDI PROGRAMMI TV IN DIRETTA VIDEO / STREAMING (CLICCA QUI)

*

RAI * RIVEDI PROGRAMMI TV ON DEMAND / STREAMING (CLICCA QUI)