“” – 20/09 () : «LA RAI LANCIA LA PROGRAMMAZIONE IN LINGUA ARBËRESHE PER LA CALABRIA, STORICA INIZIATIVA PER TUTELARE LE MINORANZE LINGUISTICHE» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

Una programmazione radiofonica e televisiva interamente in lingua arbëreshe per la regione Calabria.

Dopo la recente firma della convenzione fra Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’informazione e l’editoria – e Rai, il Coordinamento delle Sedi regionali ed Estere ha potuto dare l’avvio alla produzione di programmi tv e radio volti alla valorizzazione della cultura Arbëreshe direttamente collegati sia alla Legge 482 del 1999 sia al Contratto di servizio nazionale nel punto in cui lo stesso assicura condizioni per la tutela delle minoranze linguistiche storiche presenti nelle varie regioni italiane.

Il primo appuntamento con la programmazione dedicata, un passo storico per la valorizzazione dell’identità culturale e linguistica Arbëreshe, è previsto per sabato 20 settembre, su Radio 1 – per la sola Regione Calabria – alle 9.30, mentre la programmazione televisiva prenderà il via domenica 21 alle 9.30 su Rai 3, anche in questo caso in diffusione regionale.

Per quanto riguarda la radio, da lunedì 22 settembre, e per le due settimane successive, la programmazione in lingua arbëreshe andrà in onda il lunedì, il mercoledì e il venerdì mentre, a partire da lunedì 6 ottobre, la programmazione settimanale sarà completa, dal lunedì alle 12.25, il sabato e domenica alle 9:30. In tv, invece, ogni domenica alle 9.00.

