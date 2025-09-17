RAI 1 – “PORTA A PORTA“ * «OSPITE IN STUDIO IL MINISTRO DEI TRASPORTI MATTEO SALVINI, IN ONDA GIOVEDÌ 18 SETTEMBRE»

14.01 - mercoledì 17 settembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Il Vice Presidente del Consiglio e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, sarà ospite di Bruno Vespa a “Porta a Porta” in onda giovedì 18 settembre, in seconda serata su Rai 1.

RAI * VEDI PROGRAMMI TV IN DIRETTA VIDEO / STREAMING (CLICCA QUI)

*

RAI * RIVEDI PROGRAMMI TV ON DEMAND / STREAMING (CLICCA QUI)