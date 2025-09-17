RAI 1 – “PORTA A PORTA“ * «OSPITE IN STUDIO IL MINISTRO DEI TRASPORTI MATTEO SALVINI, IN ONDA GIOVEDÌ 18 SETTEMBRE»

14.01 - mercoledì 17 settembre 2025
Il Vice Presidente del Consiglio e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, sarà ospite di Bruno Vespa a “Porta a Porta” in onda giovedì 18 settembre, in seconda serata su Rai 1.
