00.40 * “RAI 1” – 08/08 (09/08) : «I NASTRI D’ARGENTO CELEBRANO LE DONNE DEL CINEMA ITALIANO, TRIONFA “IL TEMPO CHE CI VUOLE” DI FRANCESCA COMENCINI» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

Gran serata dedicata al meglio del cinema italiano, sabato 9 agosto su Rai 1 in seconda serata (00.40), per i vincitori della 79.ma edizione dei Nastri d’Argento, il Premio assegnato dal 1946 dai voti della stampa cinematografica italiana, che mai come quest’anno ha segnalato il meglio di un’annata particolarmente segnata dal successo delle donne.

Sul palcoscenico romano del MAXXI – Museo delle Arti del XXI secolo – con la conduzione di Grazia Serra, apre la serata il cast di “Diamanti” di Ferzan Ozpetek con Luisa Ranieri, Jasmine Trinca, Vanessa Scalera, Anna Ferzetti, Aurora Giovinazzo Paola Minaccioni Elena Sofia Ricci e, ancora, Lunetta Savino, Carla Signoris, Kasia Smutniak e Mara Venier insieme al regista, con Edoardo Purgatori e Carmine Recano.

Gran finale con i cinque riconoscimenti al Miglior Film 2025, “Il tempo che ci vuole” di Francesca Comencini, premiato anche per gli attori, Fabrizio Gifuni e Romana Maggiora Vergano, per la sceneggiatura (della stessa regista) e per le casting director Laura Muccino e Sara Casani.

Con i Nastri d’Argento tra le mani sfilano tra il palco e le interviste di Grazia Serra anche produttori, sceneggiatori, costumisti e scenografi, autori della fotografia e naturalmente registi come Paolo Genovese doppiamente premiato per “Follemente”, la commedia dell’anno (insieme alle sue attrici Pilar Fogliati e Vittoria Puccini in rappresentanza del cast) e, sempre per la commedia, due interpreti come Pietro Castellitto (per “Diva futura”) e Yuri Tuci protagonista del film di Greta Scarano, migliore esordiente, “La vita da grandi”.

A Barbara Ronchi lo ‘storico’ Premio Nino Manfredi. Consegnati tra interviste e performance sul palco anche i Nastri SIAE perla sceneggiatura agli autori di “Berlinguer, la grande ambizione”, Andrea Segre e Marco Pettenello e i premi Nuovo Imaie a Ludovica Nasti e Samuele Carrino, i più giovani in un parterre di ragazze e ragazzi capitanato dalla straordinaria scoperta di Paolo Sorrentino in “Parthenope” (tre Nastri d’Argento) Celeste Dalla Porta con Francesco Gheghi premiato per “Familia” di Francesco Costabile film che ha avuto il Premio speciale 2025 e il Nastro al migliore non protagonista, Francesco Di Leva.

Nastri d’Argento anche per Luca Zingaretti, per la regia de “La casa degli sguardi” (con il Premio Nobis al suo giovane protagonista Gianmarco Franchini) e per le tre attrici dirette da Mario Martone in “Fuori”: Valeria Golino con Matilda De Angelis e Elodie.

Infine, i premi per le canzoni sono andati a Giorgia (“Diamanti”) e Arisa (“Il ragazzo dai pantaloni rosa”), mentre, per la musica di “Parthenope” ha vinto il Nastro d’Argento Lele Marchitelli. Viva i Nastri e viva le donne nel commento finale di Cristina Comencini, Premio alla carriera.

I Nastri d’Argento 79.ma edizione sono stati realizzati dal Direttivo Nazionale dei Giornalisti Cinematografici Italiani presieduto da Laura Delli Colli, con il sostegno del Mic -Direzione generale per il cinema, il patrocinio del Comune di Roma-Assessorato alla Cultura e della Regione Lazio e il supporto istituzionale di SIAE, Nuovo Imaie e Fondazione Nobis.

L’evento è curato dalla Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Gruppo Eventi. Regia di Mariano de Gennaro.

