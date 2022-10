CENTROSANTACHIARA.IT * “FESTA DEL TEATRO“: « PER UNA SETTIMANA IL TEATRO “SOCIALE“ SARÀ APERTO AL PUBBLICO (DA MARTEDÌ 18 A DOMENICA 23 OTTOBRE) »

18.52 - giovedì 13 ottobre 2022

Per la Festa del Teatro il “Sociale” si apre al pubblico. Torna anche quest’anno la FESTA DEL TEATRO del Centro Servizi Culturali S. Chiara, che in concomitanza con la Giornata nazionale del Teatro (22 ottobre come istituito dal Ministero della Cultura) aprirà le porte del Teatro Sociale alla cittadinanza per un’intera settimana! Da martedì 18 a domenica 23 ottobre il pubblico potrà lasciarsi trasportare dalla magia che solo il teatro (e i suoi angoli più reconditi) è capace di regalare: una magia ancora in grado di stupire e creare meraviglia negli sguardi di grandi e piccini.

Per una settimana il Teatro Sociale sarà pertanto aperto al pubblico, che potrà così scoprire da vicino i segreti del più antico e prestigioso edificio del centro storico della città grazie alle visite guidate, e conoscere da vicino tutte le novità della nuova programmazione spettacolare del Centro.

Il primo appuntamento sarà quindi per martedì 18 ottobre (ore 18.30 nella Sala Anna Proclemer del Teatro Sociale) con la conferenza stampa aperta al pubblico in cui verrà alzato il sipario sul cartellone di spettacoli del Centro Servizi Culturali S. Chiara per la Stagione 2022/2023. La conferenza sarà l’occasione per il Centro di presentare la nuova proposta, incontrando e dialogando con la stampa e con il proprio pubblico. Un appuntamento da non mancare, che farà da preludio a Stations, evento di danza in programma la sera stessa al Sociale (ore20.30), capolavoro di Benoît Lachambre e Louise Lecavalier che farà da anteprima alla Stagione del Sociale e che vedrà protagonista la coreografa e danzatrice canadese riconosciuta come una delle icone della danza contemporanea.

Come detto, il Teatro Sociale è l’edificio più antico e prestigioso del centro storico della città: un teatro all’italiana dotato di angoli e meccanismi nascosti che permettono di restituire al pubblico l’incanto del teatro. In questa settimana di ‘festa’, il Centro S. Chiara organizzerà una serie di visite guidate da non lasciarsi sfuggire: un viaggio alla scoperta degli spazi teatrali, dal foyer al palcoscenico, dalla platea ai camerini fino al sotterraneo segreto su cui il teatro poggia le sue fondamenta.

Le visite guidate sono in programma mercoledì 19 ottobre (alle ore 18, ore 18 e ore 20.30) e venerdì 21 ottobre (alle ore 18, ore 18 e ore 20.30), con un numero massimo di 25 persone per turno.

Ma potevamo dimenticarci dei bambini? Certo che no. Nella giornata di domenica 23 ottobre anche i più piccoli potranno partire per un viaggio fatto di gioco e fantasia all’interno del teatro con le visite teatralizzate pomeridiane a tema ‘caccia al tesoro’ dal titolo Che Scoperta! Caccia al ‘Nuovo Tesoro’ del Teatro Sociale curate da Alessio Kogoj e Giacomo Anderle (ore 14, ore 16 e ore 18). Visite consigliate a bambini dai 4 anni accompagnati.

Info e prenotazioni

Per partecipare alle visite è necessaria la prenotazione sul sito www.centrosantachiara.it

Per prendere parte alle visite si consiglia di indossare calzature comode.

Per maggiori informazioni chiamare il numero verde 800013952 o scrivere a puntoinfo@centrosantachiara.it