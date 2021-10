TRENTO CALCIO FEMMINILE * TRIESTINA: « A MATTARELLO È MATCH SENZA STORIA CON LE GIALLOBLÙ CHE SI IMPONGONO PER 4-0, CON RETI DI TONONI – POLI – ALE TONELLI – ROSA »

A Mattarello vige la “regola del 4”. Dopo il successo all’esordio contro i Mittici, superati per 4 a 1, il Trento Calcio Femminile rifila quattro “sberle” anche alla Triestina, dominando il match dall’inizio alla fine e conquistando la seconda vittoria in campionato e il terzo risultato utile consecutivo. Di Tononi, Poli, Alessandra Tonelli e Rosa le marcature della compagine gialloblù, che sale a quota 7 in classifica, restando in terza posizione a meno due dalla coppia di testa formata da Brixen e Riccione. Domenica prossima impegnativa trasferta sul campo del Padova.

Live match.

Sin dalle prime battute appare evidente il copione dell’incontro con le gialloblù assolute padrone del campo e Triestina che non può far altro che difendersi e agire di rimessa. Al 5’ il risultato si sblocca già: perfetto calcio di punizione di Tononi, specialista delle conclusioni da fuori, che batte imparabilmente l’estremo difensore ospite. Il monologo della compagine di Spagnolli è senza soluzione di continuità: Ale Tonelli imbecca Poli, che da pochi passi calcia a botta sicura, trovando l’opposizione del portiere, poi è la stessa Ale Tonelli a cercare la sorte dal limite, senza trovare la porta.

Poli sfiora nuovamente il gol, sbatte ancora su Bonassi, ma al minuto 42 la numero 18 gialloblù si rifà con gli interessi: imbeccata di Ale Tonelli per la compagna di reparto, che supera il portiere friulano con un tocco morbidissimo di pregevole fattura. Nella ripresa il canovaccia non muta di una virgola perché, nonostante il doppio vantaggio, il Trento non è pago. Al minuto 54 il risultato va in ghiaccio: imbucata di Poli per Ale Tonelli, che supera la diretta avversaria e poi, con un preciso “piattone”, infila ancora il numero della Triestina. La numero 17 aquilotta sfiora la doppietta personale con un lob che non trova la porta, ma il poker arriva ugualmente nel finale con Rosa che iscrive il proprio nome nel tabellino.

Il Trento vince, convince e prosegue nella propria striscia positiva: domenica trasferta in terra veneta per affrontare il Padova.

Il tabellino.

TRENTO CALCIO FEMMINILE – TRIESTINA 4-0 (2-0)

TRENTO CALCIO FEMMINILE: Valzolgher, Lucin (40’st Giovannini), Ruaben, L. Tonelli, Bertamini, Chemotti (28’st Antolini), Tononi (19’st Gastaldello), Fuganti, A. Tonelli (44’st Settecasi), Poli (10’st Erlicher), Rosa.

A disposizione: Callegari, Torresani, Lenzi, Varrone.

Allenatore: Massimo Spagnolli.

TRIESTINA: Bonassi, Usenich, Gaspardis (1’st Blarzino), Virgili, Alberti (38’st Giovannini), Zanetti, Tortolo, Tic (17’st Nemaz), Flaiban (10’st Paoletti), Del Stabile, Benoist (1’st Sandrin).

A disposizione: Storchi, Ferfoglia, Zuliani, Lago.

Allenatore: Michele Buccino.

ARBITRO: Rodighiero di Vicenza (Luongo di Trento e Yassam di Arco Riva).

RETI: 6’pt Tononi (TN), 42’pt Poli (TN), 9’st A. Tonelli (TN), 43’st Rosa (TN).

NOTE: campo in perfette condizioni. Giornata soleggiata. Ammonita Gastaldello (TN).