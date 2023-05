TRENTINO VOLLEY * PLAY OFF SCUDETTO: « BLM GROUP ARENA “SOLD OUT” ANCHE PER GARA 5 DI FINALE DEL 17 MAGGIO »

16.24 - lunedì 15 maggio 2023

Terza partita casalinga della Serie di Finale Play Off Scudetto 2023 e terzo “sold out” per l’Itas Trentino. Mercoledì 17 maggio, in occasione di gara 5 con la Cucine Lube Civitanova, la BLM Group Arena sarà infatti gremita di pubblico in ogni ordine di posto: terminate stamattina tutte le disponibilità di biglietti (settori numerati e non numerati).

4.000 gli spettatori presenti sugli spalti per la partita che assegnerà il titolo italiano 2022/23 e che verrà trasmessa in diretta da RAI Sport HD, Volleyball World Tv e Radio Dolomiti dalle ore 20.30. Mercoledì le casse del palazzetto verranno pertanto aperte alle ore 19.30 solo per permettere il ritiro degli accrediti.

*

Foto di Marco Trabalza